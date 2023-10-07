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الجيش الإسرائيلي يعلن رفع حالة التأهب

10/7/2023 2:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب"، صباح السبت، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل المقاومين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل".
وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس ثمنا باهظا".

سكاي نيوز


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