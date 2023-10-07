بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.وقال بوتين اليوم السبت، في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".



وأضاف أن "السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".



وقال فولودين إنّ "الوضع في العالم قد تغيّر. فقد شنّت واشنطن وبروكسل حرباً ضد بلدنا. والتحديات الحالية تتطلّب حلولاً جديدة".



واعتبر فلاديمير بوتين، الخميس الماضي خلال المنتدى الدولي في فالداي في روسيا، أن "ليس من الضروري" تشديد العقيدة النووية الروسية في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية غير المسبوقة ضدّ موسكو.



وقال "أسمع بالفعل دعوات للبدء في اختبار الأسلحة النووية على سبيل المثال".



وأضاف "لقد وقعت الولايات المتحدة على معاهدة مناسبة لحظر التجارب النووية، وقد وقعنا عليها. وقعت عليها روسيا وصدّقت عليها، ووقعت عليها الولايات المتحدة، لكنها لم تصدّق عليها".



ووفق بوتين، فإنّ "من الناحية النظرية"، يمكن لروسيا "أن تسحب موافقتها على التصديق" في هذا السياق.



وأضاف أنّ روسيا تستكمل اختبارات الجيل الجديد من صواريخ بوريفيستنيك وسارمات.

البيان