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قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا

10/7/2023 1:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الشرطة في أستراليا إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.


وأقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.


ووفق الشرطة فإن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها.


وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.

سكاي نيوز


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