قتلى بينهم أطفال في تحطم طائرة بأستراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الشرطة في أستراليا إن طائرة خفيفة تحطمت في منطقة ريفية بولاية نيو ساوث ويلز مما أسفر عن مقتل الطيار وثلاثة أطفال كانوا على متنها.
وأقلعت الطائرة سيروس إس آر22 من كانبيرا وتحطمت في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالقرب من بلدة كوينبيان التي تبعد حوالي 290 كيلومترا عن سيدني.
ووفق الشرطة فإن خدمات الطوارئ استجابت لبلاغات عن تحطم طائرة واشتعال النيران فيها.
وأضافت أن قوة الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق لكن لم ينج أحد من الحادث.
سكاي نيوز
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