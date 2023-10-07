تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة

تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة
التاريخ
10/7/2023 1:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تعطيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بتعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة.
وفا
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