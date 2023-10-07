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السلطات المصرية تتخذ إجراءات للوقاية من مرض خطير

10/7/2023 1:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثارت تساؤلات في مصر بعد إعلان هيئة الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة، عن بدء حملة قومية للتطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لكن مسؤولة حكومية أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الوضع آمن ولم تسجل البلاد سوى إصابة واحدة بالمرض هذا العام".


حملة التطعيم بدأت الاثنين الماضي حيث طالبت مديريات الطب البيطري بمحافظات مصر جميع المزارعين بالاستجابة للطواقم البيطرية القائمة على تطعيم الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.


ونوهت وزارة الزراعة إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة منها مديريات الأمن والمحليات ومديريات الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين وتوعية المزارعين بأهمية الحملة.

سكاي نيوز


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