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القائد العام لكتائب القسام: الضربة الأولى التي استهدفت العدو تجاوزت 5 آلاف صاروخ

10/7/2023 1:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".


وأضاف الضيف خلال تصريحات صحفية " اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها"

يتبع


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