القائد العام لكتائب القسام: الضربة الأولى التي استهدفت العدو تجاوزت 5 آلاف صاروخ

القائد العام لكتائب القسام: الضربة الأولى التي استهدفت العدو تجاوزت 5 آلاف صاروخ
التاريخ
10/7/2023 1:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف الضيف خلال تصريحات صحفية " اليوم كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها"
يتبع
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