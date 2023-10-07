تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم السبت في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب تشكل الضباب.
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