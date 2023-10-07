Saturday, 07 October 2023 09:20 GMT

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

10/7/2023 12:13:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم السبت في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب تشكل الضباب.




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