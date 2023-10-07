فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة اليوم - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد اليوم السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي يتوقع أن تكون مدته من الساعة 4 صباحا ولغاية الواحدة ظهرا، سيشمل مناطق شارع فوعرا والقدس وعطية بني هاني والمجاورين لمسجد معاذ بن جبل والمجاورين لديوان آل الشوابكة.
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