بشكل طاريء .. إغلاق سبع مدارس في فرنسا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، أمس الجمعة، أن السلطات اضطرت إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار بق الفراش.
وبحسب ما نقلته قناة "فرانس 5" التلفزيونية، قال الوزير الفرنسي: "رصد بق الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة.. وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".
وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بق الفراش في وقت تستضيف فيه فرنسا كأس العالم للرجبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.
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