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بشكل طاريء .. إغلاق سبع مدارس في فرنسا

10/7/2023 12:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، أمس الجمعة، أن السلطات اضطرت إلى إغلاق 7 مدارس بسبب انتشار بق الفراش.


وبحسب ما نقلته قناة "فرانس 5" التلفزيونية، قال الوزير الفرنسي: "رصد بق الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة.. وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".


وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بق الفراش في وقت تستضيف فيه فرنسا كأس العالم للرجبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.

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