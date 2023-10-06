اتصالات بين ولى العهد السعودى وقادة كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند

MENAFN - Youm7) أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالات مع 3 قادة آسيويين، هم: رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بالإضافة إلى رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي برايوت تشان أوتشا، استعرض خلاله العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث ولى العهد السعودى فى اتصال هاتفى مع الرئيس الإندونيسى جوكو، العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب "واس".

وأجرى الأمير محمد بن سلمان أيضاً اتصالاً هاتفياً برئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، إذ بحث الطرفان أوجه العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.