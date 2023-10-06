الكويت تدعو المجتمع الدولى لتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

MENAFN - Youm7) دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة ‎لحماية أطفال العالم ‎من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية.

وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة شهد المنيفي - أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كبيرة رغم ‎الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي ‎بالتعاون ‎مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائى.

وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر فيما أعربت عن قلق الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملاين من الأطفال.

وذكرت أن دولة الكويت تناشد ‎المجتمع الدولي التنسيق بين والمنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم "وندعو أطراف كل نزاع يقع على أي بقعة من العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق".

وأكدت أن الكويت تدرك تماما أهمية تعزيز وحماية ‎حقوق الطفل ‎من خلال ‎مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى لها تأثير مباشر على حقوق الطفل ‎مشيرة إلى أنه "ما زال هناك انتهاك لحق الطفل في عيش حياة كريمة تحترم إنسانيته وتحميه من العنف".



