رئيس الإمارات يستقبل وفد الكونجرس الأمريكى لبحث ترسيخ السلام بالمنطقة

(MENAFN
- Youm7) قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل الجمعة، السيناتور جونى إيرنست عضو مجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له.
وأضافت الوكالة أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، تناول "علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحسب "وام".
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