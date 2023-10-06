رئيس الإمارات يستقبل وفد الكونجرس الأمريكى لبحث ترسيخ السلام بالمنطقة

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل الجمعة، السيناتور جونى إيرنست عضو مجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له.

وأضافت الوكالة أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي، تناول "علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحسب "وام".