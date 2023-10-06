الأمن الجزائرى يفكك شبكة إجرامية دولية لترويج المخدرات

MENAFN - Youm7) تمكنت مصالح الدرك الوطنى الجزائرى شرق البلاد، الجمعة، من حجز كمية كبيرة من المخدرات، كما قامت أيضا في عملية نوعية، بتفكيك شبكة إجرامية دولية لترويج الممنوعات.

وحسبما نقله التلفزيون الجزائري اليوم، أنه في إطار مجابهة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد أمن الطرقات للدرك الوطني بولاية تبسة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، ومصادرة مركبة سياحية تستغل في نقل المخدرات.

وأضاف أن المصالح الأمنية ارتابت بمركبة سائقها مرتبك، وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بحوالي 11.9 كيلو غراما، على الفور تم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما لمواصلة التحقيق.

كما وضعت المصالح الأمنية حدا لشبكة إجرامية دولية تروج لمواد صيدلانية داخل التراب الوطنى بشرق الجزائر.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن "أفراد المجموعة الإقليمية بالمغير، تمكنت من تفكيك

شبكة دولية خطيرة تروج لمواد صيدلانية

داخل التراب الوطني".

وأوضح

البيان أنه "تم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة المغير وأخذت تعليماته بتقديم الشخص الموقوف فور الانتهاء من التحقيق".