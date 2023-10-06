Saturday, 07 October 2023 09:19 GMT

الأمن الجزائرى يفكك شبكة إجرامية دولية لترويج المخدرات

10/6/2023 11:26:36 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت مصالح الدرك الوطنى الجزائرى شرق البلاد، الجمعة، من حجز كمية كبيرة من المخدرات، كما قامت أيضا في عملية نوعية، بتفكيك شبكة إجرامية دولية لترويج الممنوعات.

وحسبما نقله التلفزيون الجزائري اليوم، أنه في إطار مجابهة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد أمن الطرقات للدرك الوطني بولاية تبسة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، ومصادرة مركبة سياحية تستغل في نقل المخدرات.

وأضاف أن المصالح الأمنية ارتابت بمركبة سائقها مرتبك، وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بحوالي 11.9 كيلو غراما، على الفور تم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما لمواصلة التحقيق.

كما وضعت المصالح الأمنية حدا لشبكة إجرامية دولية تروج لمواد صيدلانية داخل التراب الوطنى بشرق الجزائر.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن "أفراد المجموعة الإقليمية بالمغير، تمكنت من تفكيك
شبكة دولية خطيرة تروج لمواد صيدلانية
داخل التراب الوطني".

وأوضح
البيان أنه "تم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة المغير وأخذت تعليماته بتقديم الشخص الموقوف فور الانتهاء من التحقيق".


MENAFN06102023000132011024ID1107204968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث