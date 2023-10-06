الأمن الجزائرى يفكك شبكة إجرامية دولية لترويج المخدرات

(MENAFN
- Youm7) تمكنت مصالح الدرك الوطنى الجزائرى شرق البلاد، الجمعة، من حجز كمية كبيرة من المخدرات، كما قامت أيضا في عملية نوعية، بتفكيك شبكة إجرامية دولية لترويج الممنوعات.
وحسبما نقله التلفزيون الجزائري اليوم، أنه في إطار مجابهة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد أمن الطرقات للدرك الوطني بولاية تبسة من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، ومصادرة مركبة سياحية تستغل في نقل المخدرات.
وأضاف أن المصالح الأمنية ارتابت بمركبة سائقها مرتبك، وبعد إخضاعها للتفتيش الأمني تم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بحوالي 11.9 كيلو غراما، على الفور تم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما لمواصلة التحقيق.
كما وضعت المصالح الأمنية حدا لشبكة إجرامية دولية تروج لمواد صيدلانية داخل التراب الوطنى بشرق الجزائر.
وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن "أفراد المجموعة الإقليمية بالمغير، تمكنت من تفكيك
شبكة دولية خطيرة تروج لمواد صيدلانية
داخل التراب الوطني".
وأوضح
البيان أنه "تم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة المغير وأخذت تعليماته بتقديم الشخص الموقوف فور الانتهاء من التحقيق".
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