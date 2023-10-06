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وزارة البيئة: قريبا بدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى

10/6/2023 11:26:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وازرة البيئة، أنه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو، حيث يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحدا من أهم وأبرز المشروعات وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة



وأوضحت وزارة البيئة في تقريرها الصادر ضمن كتيب حكاية وطن أن برنامج التحكم في التلوث الصناعى، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 300 مليون يورو، و يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.




ويقدم برنامج التحكم في التلوث الصناعى الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة سواء قرض ميسر و منحة 20% من قيمة المشروع،
وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل



جدير بالذكرأنه بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى
94 منشأة بعدد 469 نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.، إضافة الى زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد









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