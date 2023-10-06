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شاهد منظومة تحديث أنظمة الإشارات بالسكة الحديد.. فيديو

10/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت وزارة النقل فيديو عن برج إشارات ديروط بمحافظة أسيوط، والذى تم افتتاحه ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (بني سويف/ أسيوط) بطول 250 كم وتم تنفيذه بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .



ويتكون المشروع من (15 برج رئيسى و 24 برج ثانوى و 86 مزلقان )، حيث يتحكم برج ديروط بأسيوط فى 66 سيمافور ضوئى و8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا و 16 موتور تحويلة و 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط .







وعملت وزارة النقل على تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، مما يؤدى إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.



وتحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة











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