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للمعلمين المتقدمين بمسابقة تعيين 30 ألف معلم.. أنواع الاختبارات المطلوب اجتيازها

10/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع المعلمين الجدد المتقدمين فى مسابقة توظيف 30 ألف معلم للسنة الثانية لاختبارات إلكترونية يجب اجتيازها بشكل كامل حتى يدخلوا المراحل الأخرى من التقييمات والاختبارات، نرصد فى التقرير التالى أنواع الاختبارات التربوية والعلمية التى يجب تخطيها.



- يخضع المعلم المتقدم لاختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتشمل اختبارات الحاسب الآلى والمعلومات العامة مثل المشروعات الجارية في الدولة واستراتيجية مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الموضوعات، حيث تم وضع بنوك الأسئلة من قبل المركز القومى للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكليات التربية



- تختبار كفايات تربوية، وتشمل المهارات التي يجب أن تتوفر في المعلم، منها ما يتعلق بالتوجيه والإرشاد الطلابي والصحة النفسية والتدريس الفعال والإدارة والإشراف، إضافة إلى اختبارات التخصص، وتشمل ما يتعلق بطرق ومناهج تدريس المواد حسب تخصص الخريج.



- وتشمل أيضا الاختبارات الكفايات السلوكية، وتم تحديد قرابة 12 سمة يجب أن تتوافر في المعلم بدءا من السمات الشخصية والانضباط والرغبة في التعلم والنمو الذاتي وكذلك المهارات الوظيفية وتشمل السمات التي يجب أن تتوفر في المعلم منها التفكير الناقد والإدراك والتركيز، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي يجيدها المتقدم منها اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية.



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.



وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستعداد لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024.



وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على موقع على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين.. ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن نتيجة باقي المحافظات تباعا.











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