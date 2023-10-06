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وزارة العمل: 1482 شركة مرخصة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.. تفاصيل

10/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة العمل ، إن عدد شركات التشغيل المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بفرص عمل للخارج بلغ 1482 شركة، وذلك عقب إلغاء ترخيص 112 شركة لمخالفتها أحكام القانون، والترخيص لعدد251 شركة جديدة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، بالإضافة إلى تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى.



ولإحكام الرقابة والإشراف على الشركات، أجرت وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برنامج تدريبىى " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM" ، لتعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل، حيث تم إطلاع المفتشين على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليه.



فى حال إخلال الشركات بأحد شروط الترخيص، وفقا لنص القانون، الذى حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2%
فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل -،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، كما يمكن للوزير وقف نشاط الشركة إذا ثبت أو تم التأكد من المخالفات.















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