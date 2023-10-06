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الصحة تكشف خريطة أقسام علاج الحروق بالمجان بالمستشفيات

10/6/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرج والعاجلة أنه تم تجهيز أحد أكبر مراكز علاج الحروق بمستشفي القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتي يتكون من ثلاث أدوار بعد عرض الخطة التنفيذية لإستكمال الأعمال اللازمة لتشغيل المبني .




وقال : تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في أقسام الحروق علي أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضي وذلك بعقد دورات تدريبية بمشاركة أساتذة أقسام الحروق والتجميل بجامعات الإسكندرية - أسيوط - الأزهر - المنيا - قناة السويس - عين شمس - المنصورة - المنوفية ) السموم .



ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن المستشفيات المدرج بها أقسام الحروق على مستوى المحافظات هي (المنيرة العام- شبرا العام- السلام التخصصي – الشيخ زايد آل نهيان – أحمد ماهر التعليمي – المطرية التعليمي – الحوامدية العام – إمبابة العام – أم المصريين العام – أبوقير المركزي – رأس التين العام – الجمهورية العام – حوش عيسى المركزي – رشيد المركزي – إيتاي البارود المركزي – كفر الدوار العام – منوف العام – اشمون العام – مطروح العام – زفته العام – كفر الزيات العام – كفر الشيخ العام – العبور للتأمين الصحي – فاقوس المركزي – بلبيس المركزي – أبو حماد المركزي – ههيا المركزي – السنبلاوين العام – ميت غمرالمركزي – المنزلة المركزي – المنصورة الجديدة – كفر سعد المركزي – دمياط التخصصي – المجمع الطبي بالإسماعلية – السويس العام – الفيوم العام – بني سويف التخصصي – مغاغة المركزي – المنيا العام – ملوي التخصصي – أسيوط العام – الإيمان العام – ديروط العام – القوصية المركزي – أبوتيج النموذجي – الغردقة العام – سوهاج العام – اخميم المركزي – قنا العام – الأقصر الدولي).







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