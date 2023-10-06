المحافظات الفنلندية المتاخمة لروسيا تطلب أموالا إضافية لحماية الاتحاد الأوروبى والناتو

MENAFN - Youm7) أفادت صحيفة Lapin Kansa أن 7 محافظات شرقية وشمالية في فنلندا تطلب من الحكومة تمويلا إضافيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2028، وذلك بسبب متاخمتها للحدود مع روسيا.

وقالت: "اجتمع ممثلون من 7 محافظات في هلسنكي وعرضوا أهدافهم ووجهات نظرهم حول الإجراءات الضرورية والمستقبلية للتنمية الإقليمية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وفقا للمحافظات

الشمالية والشرقية، فإن احتياجات التنمية ناجمة عن

الحدود الروسية

التي يبلغ طولها حوالي 1300 كيلومتر وهي أيضا قضية أمنية حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"".

وأكد ممثلو المحافظات، أن النظر في الوضع الخاص لشرق وشمال فنلندا وفقا لاتفاقية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أولوية في السياسة الفنلندية لفترة التمويل القادمة من عام 2028.

واقترحت المحافظات تطوير الصناعة والاتصالات بين شمال السويد والنرويج.

ويبلغ إجمالي عدد سكان هذه المحافظات حوالي 1.2 مليون نسمة. وتبلغ مساحتها حوالي 60% من مساحة فنلندا.

وأعلنت فنلندا في وقت سابق أنها

ستحافظ على الإنفاق الدفاعي

بنسبة 2% على الأقل من ناتجها المحلي لعدة سنوات،

ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها وتسخو في الإنفاق على التسلح.

وقدمت فنلندا والسويد في مايو عام 2022 طلبات رسمية للانضمام إلى حلف "الناتو" على خلفية التطورات الأوكرانية. وفي 4 أبريل الماضي

أصبحت فنلندا

العضو الـ31

في الحلف.