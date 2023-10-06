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جوتيريش يدعو القوى النووية إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

10/6/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يدعو القوى النووية إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وطُلب من حق التعليق على بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي صرح في وقت سابق بأن روسيا يمكن أن ترد بطريقة جوابية
على الولايات المتحدة، التي
لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويمكن لنواب مجلس الدوما الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة.

وقال حق: "نحن على علم بهذه التعليقات. كل ما يمكنني قوله هو أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد باستمرار على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ. وهو يحث جميع الدول التي لم تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على القيام بذلك دون تحفظات أو شروط مسبقة، وخاصة أولئك الذين يلزم تصديقهم على المعاهدة دخولها حيز التنفيذ".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يدعو الأمين العام جميع القوى النووية إلى إعادة التأكيد علنا على وقفها الاختياري للتجارب النووية والتزامها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وصرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل
مسألة إلغاء التصديق
على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


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