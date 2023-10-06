خلافات حول الهجرة تعكر أجواء القمة الأوروبية فى غرناطة

MENAFN - Youm7) أفادت وكالة "بلومبرغ" بحدوث فضيحة دبلوماسية بين قادة الدول الأوروبية خلال القمة غير الرسمية فى مدينة غرناطة الإسبانية، بنتيجة الخلافات حول التعامل مع تدفق المهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى وافقا على عقد لقاء غير مخطط مع رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك حول الهجرة.

وقالت مصادر لـ "بلومبرغ" إن ذلك أثار استياء لدى رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، الذي اعتبر أن ذلك يصرف الانتباه عن المناقشات التي يجريها.

وألغى سانشيز مؤتمرا صحفيا كان مقررا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يذكر أن القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة الإسبانية عقدت يومي 5 و6 أكتوبر لمناقشة

مسائل توسع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قضايا أخرى، لكن الزعماء لم يتمكنوا من التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

كما ناقشت القمة قضية الهجرة، التي تتزايد في الفترة الأخيرة، لكنها

فشلت في صياغة موقف مشترك

بشأنها أيضا.