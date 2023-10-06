الولايات المتحدة تعرض على بولندا تسليم باتريوت إلى كييف مقابل القبة الحديدية

MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة عرضت على بولندا نقل جزء من أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا، مقابل قيام واشنطن بتزويد وارسو بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن صاحب هذه المبادرة يمكن أن يكون السيناتور الأمريكي كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند).

وأشارت الصحيفة إلى أنه ناقش الخطة الأربعاء الماضي، بمؤتمر صحفي مغلق في البنتاجون.

وقال فان هولين لصحيفة "بوليتيكو" إنه يرى بولندا شريكا واعدا في المخطط المقترح".



وأوضح: "يمكن لبولندا نشر

أنظمة باتريوت

الخاصة بها في أوكرانيا، ومن الطبيعي القيام بهذا النوع من المقايضة".

وأكدت الصحيفة، أن "مثل هذه المقترحات، من بين أمور أخرى، تعكس التشاؤم في واشنطن بشأن احتمالات تزويد كييف بمساعدة مالية كبيرة من الميزانية الأمريكية".



ورفضت إسرائيل في السابق طلبات من أوكرانيا

والولايات المتحدة، لتزويد كييف بالقبة الحديدية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، أن برلين ستزود كييف قبل الشتاء المقبل

بنظام آخر للدفاع الجوي

من طراز

"باتريوت" بعد تدميرها بصواريخ "كينجال" الروسية في شهر مايو.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد الفاشل، بحيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية، مضيفة أن

خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 3.9 ألف فرد.