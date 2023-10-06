بايدن قد يجتمع بالرئيس الصينى على هامش قمة أبيك الشهر القادم

MENAFN - Youm7) صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، بأن لقاءه بالرئيس الصينى شى جين بينغ، على هامش قمة "أبيك" المقرر عقدها شهر نوفمبر المقبل بمدينة سان فرانسيسكو، محتمل.

وردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع مباشر مع الزعيم الصيني، قال بايدن "لم يتم الإعداد لمثل هذا الاجتماع، لكنه محتمل".

ولم يتواصل بايدن و شي جين بينغ، منذ اجتماعهما في نوفمبر الماضي على هامش

قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض في السابق، أنهم يأملون في أن يجري الرئيسان محادثات قريبا، ويعمل مسؤولو الإدارة على إقناع الصين بالموافقة على عقد اجتماع.

وأعلن السيناتور الأمريكي مايك كرابو، أن

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستزور الصين

الأسبوع المقبل، وتأمل في لقاء رئيس البلاد شي جين بينغ.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها أن

البيت الأبيض بدأ في التخطيط لاجتماع محتمل

بين الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ شهر نوفمبر المقبل في كاليفورنيا.

يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي يضم 19 دولة إضافة إلى هونغ كونغ وتايوان، من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في منتصف نوفمبر المقبل.