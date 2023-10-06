موعد مباراة الأهلي والإسماعيلى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

وفاز الأهلى على إنبي بثلاثية نظيفة أحرزها علي معلول وموديست وإمام عاشور فى نصف نهائي كأس مصر، لينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز من أجل اللعب معه في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء غد، الأحد بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى





تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصري الإسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.