علي معلول يصل لهدفه الـ50 مع الأهلي.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) نجح التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى ، فى إحراز هدفه الـ50 بقميص الأهلى بعدما سجل هدف المارد الأحمر الأول فى شباك إنبى، في المباراة الأخيرة التى جمعتهما فى نصف نهائي كأس مصر.

هدف على معلول في شباك إنبى هو الثانى له فى بطولة كأس مصر، حيث سجل هدفا واحدا فقط في البطولة من قبل وكان فى شباك المصرى هذا الموسم في دور ربع نهائي الكأس.

وجاءت أهداف على معلول الـ50 بقميص الأهلى كالتالى..

35 هدفا في الدوري المصري

10 أهداف في دوري أبطال أفريقيا

هدفان فى كأس مصر

هدف واحد في السوبر المصري

هدف واحد في كأس العالم للأندية

هدف واحد في البطولة العربية

ولعب على معلول 261 مباراة بقميص النادى الأهلى، نجح فى تسجيل 50 هدفا وصناعة 75 هدفا لزملائه، وحصل على 22 إنذارا ولم يتعرض للطرد.







