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الأهلي يفحص رامى ربيعة اليوم لتحديد مصيره من مواجهة الإسماعيلى

10/6/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الاهلى
لفحص طبي اليوم، السبت، لتحديد مصيره من مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبى لخضوعه لعملية (خٌراج) فى القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتى فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.


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