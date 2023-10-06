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منتخب الكرة الطائرة رجال يخسر أمام تركيا فى تصفيات أولمبياد باريس

10/6/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) خسر منتخب الكرة الطائرة
رجال
أمام نظيره التركى بنتيجة 3/1 فى سادس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.



ويطمح منتخب الطائرة فى تحقيق الفوز فى اللقاء المتبقى غدا أمام فنلندا من أجل حسم التصنيف الأفريقى لصالحه لضمان التأهل للأولمبياد، بعدما فاز على تونس أمس 3/2.



وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره السلوفينى بنتيجة 3/1، فى إطار رابع مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وتلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الخسارة من صربيا 3/1 الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات الأحد قم الحصول على راحة
الإثنين.



وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت الماضى أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس الماضى استعدادا للمنافسة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس
مواجهاته أمام تركيا يوم 7، ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.



ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.



وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.



ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.







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