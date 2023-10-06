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وزيرا الإعلام الكويتي والسعودي يبحثان علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

10/6/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 10 (كونا) -- بحث وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عبدالرحمن المطيري مع وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري اليوم الجمعة علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة زيارة الوزير المطيري للمملكة تلبية لدعوة وزير الاعلام السعودي.
وتناول الجانبان في الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي في ظل التحولات الإعلامية العالمية إضافة إلى فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين.
وكان الوزير المطيري قد قام في وقت سابق اليوم بجولة برفقة وزير الإعلام السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN06102023000071011013ID1107204952

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