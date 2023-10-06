الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن التزام التكتل بإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
وقال بوريل في بيان له إنه تلقى في 14 سبتمبر الماضي رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإبلاغه بمسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).
وأضاف أن وزراء خارجية الدول الثلاث قالوا إن إيران في حالة عدم امتثال للاتفاق منذ عام 2019 وأن هذا الأمر لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات التابعة للاتفاق.
وأشار بوريل إلى أن الوزراء أعربوا عن عزمهم على "عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات في اليوم الانتقالي للاتفاق في 18 أكتوبر الجاري.
وأضاف أنه قام بالتشاور مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي بشأن المضي قدمها في تلك القضية "التي لا تزال دون حل نظرا لتباين وجهات النظر التي تم التعبير عنها".
وفي الوقت نفسه أكد أن الوزراء عازمون على إيجاد حل دبلوماسي في إطار الاتفاق وأضاف "ما زلت ملتزما تماما بمواصلة كل الجهود الممكنة نحو استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وهي قضية نوقشت في المشاورات". (النهاية)
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