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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 6 - 10 (كونا) -- أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة عن التزام التكتل بإيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
وقال بوريل في بيان له إنه تلقى في 14 سبتمبر الماضي رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإبلاغه بمسألة تتعلق بتنفيذ التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).
وأضاف أن وزراء خارجية الدول الثلاث قالوا إن إيران في حالة عدم امتثال للاتفاق منذ عام 2019 وأن هذا الأمر لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات التابعة للاتفاق.
وأشار بوريل إلى أن الوزراء أعربوا عن عزمهم على "عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات في اليوم الانتقالي للاتفاق في 18 أكتوبر الجاري.
وأضاف أنه قام بالتشاور مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي بشأن المضي قدمها في تلك القضية "التي لا تزال دون حل نظرا لتباين وجهات النظر التي تم التعبير عنها".
وفي الوقت نفسه أكد أن الوزراء عازمون على إيجاد حل دبلوماسي في إطار الاتفاق وأضاف "ما زلت ملتزما تماما بمواصلة كل الجهود الممكنة نحو استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وهي قضية نوقشت في المشاورات". (النهاية)

ن خ / ه س ص



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