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الدوري الإسباني: (أتلتيك) يهزم (ألمريا) بثلاثية نظيفة

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -- حقق (أتليتك بلباو) الفوز على (ألمريا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح جوركا جوروزيتا هدف التقدم في الدقيقة 10 فيما أضاف زميله دانيل غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 63 وعزز أويان سانسيت بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (سان ماميس).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (ألمريا) عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.
وتجمع الجولة نفسها غدا السبت بين المتصدر (ريال مدريد) و (أوساسونا) وبين (جيرونا) الثالث و(قادش) على أن يلعب (أتلتيكو مدريد) الخامس ضد (ريال سوسيداد) ويواجه الوصيف (برشلونة) فريق (غرناطة) في ختام منافساتها يوم الأحد المقبل. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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