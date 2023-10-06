الدوري الإسباني: (أتلتيك) يهزم (ألمريا) بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 10 (كونا) -- حقق (أتليتك بلباو) الفوز على (ألمريا) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح جوركا جوروزيتا هدف التقدم في الدقيقة 10 فيما أضاف زميله دانيل غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 63 وعزز أويان سانسيت بهدف ثالث وأخير في الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (سان ماميس).
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (ألمريا) عند ثلاث نقاط في ذيل الترتيب.
وتجمع الجولة نفسها غدا السبت بين المتصدر (ريال مدريد) و (أوساسونا) وبين (جيرونا) الثالث و(قادش) على أن يلعب (أتلتيكو مدريد) الخامس ضد (ريال سوسيداد) ويواجه الوصيف (برشلونة) فريق (غرناطة) في ختام منافساتها يوم الأحد المقبل. (النهاية)
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