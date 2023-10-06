تحذير دولي من انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 6 - 10 (كونا) -- حذر رئيس منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية الدكتور روبرت فلويد اليوم الجمعة من انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال فلويد في بيان صحفي من مقر المنظمة بفيينا "سيكون الامر مقلقا ومؤسفا للغاية اذا أعادت دولة موقعة النظر في تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأضاف "لقد أرست معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية قاعدة قوية ضد التجارب النووية وتقدم مساهمة لا تقدر بثمن في السلام والامن الدوليين للبشرية".
وتدير المنظمة شبكة عالمية من محطات القياس التي يمكنها الكشف عن التجارب النووية باستخدام موجات الضغط وكذلك الآثار الكيميائية والنووية.
ووفقا لفلويد فإن 32 من هذه المحطات موجودة في روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن ان بلاده تستطيع نظريا التراجع عن التصديق على المعاهدة التي تم اقرارها في عام 1996 للحد من مواصلة تطوير الاسلحة النووية لكن الحظر العالمي للتجارب النووية لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ومنذ التسعينيات التزمت جميع الدول بالحظر باستثناء كوريا الشمالية. (النهاية)
ع م ق / ر ج
MENAFN06102023000071011013ID1107204948
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