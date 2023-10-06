Saturday, 07 October 2023 09:17 GMT

موجات نزوح جديدة بسبب اشتباكات عنيفة جنوب شرق العاصمة السودانية ومقتل العشرات

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 6 – 10 (كونا) -– تسببت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب شرق العاصمة السودانية في موجات نزوح واسعة فيما اعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 11 واصابة 90 آخرين في شمال ام درمان جراء القصف.
ونقل شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الدعم السريع هاجمت منطقة العليفون التي تبعد 30 كيلومترا من وسط الخرطوم واشتبكت مع قوات الجيش في المنطقة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما دفع سكان المنطقة الى النزوح.
وقالت منظمة (محامو الطوارئ) وهي منظمة حقوقية غير حكومية في بيان إن "قوات الدعم السريع مارست النهب وتهجير سكان العيلفون قسريا وتقييد حق التنقل بوضع ارتكازات تفتيش ونهب واعتقالات للمدنيين الفارين".
واضاف البيان ان منطقة العليفون "شهدت اشتباكات بين طرفي النزاع ما خلف ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين وسط انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة".
في المقابل أعلنت قوات الدعم السريه أنها تصدت لهجوم من الجيش تحرك من معسكر العيلفون بشرق النيل على مدى يومي الخميس والجمعة وتمكنت من قتل أكثر من 120 عنصرا وأسر 70 معظمهم من المجندين الجدد إلى جانب الاستيلاء على 10 عربات قتالية بكامل عتادها وثلاث مدرعات.
في سياق آخر قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فرق وزارة الصحة والمنظمة استقبلت بمستشفى النو أمس أكثر من 90 جريحا بعد قصف عنيف على عدة أحياء سكنية بمحلية كرري مضيفة أن القصف أدى إلى مقتل 11 شخصا. (النهاية)

م ع م / ر ج



MENAFN06102023000071011013ID1107204947

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث