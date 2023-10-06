موجات نزوح جديدة بسبب اشتباكات عنيفة جنوب شرق العاصمة السودانية ومقتل العشرات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 6 – 10 (كونا) -– تسببت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب شرق العاصمة السودانية في موجات نزوح واسعة فيما اعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 11 واصابة 90 آخرين في شمال ام درمان جراء القصف.
ونقل شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الدعم السريع هاجمت منطقة العليفون التي تبعد 30 كيلومترا من وسط الخرطوم واشتبكت مع قوات الجيش في المنطقة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما دفع سكان المنطقة الى النزوح.
وقالت منظمة (محامو الطوارئ) وهي منظمة حقوقية غير حكومية في بيان إن "قوات الدعم السريع مارست النهب وتهجير سكان العيلفون قسريا وتقييد حق التنقل بوضع ارتكازات تفتيش ونهب واعتقالات للمدنيين الفارين".
واضاف البيان ان منطقة العليفون "شهدت اشتباكات بين طرفي النزاع ما خلف ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين وسط انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة".
في المقابل أعلنت قوات الدعم السريه أنها تصدت لهجوم من الجيش تحرك من معسكر العيلفون بشرق النيل على مدى يومي الخميس والجمعة وتمكنت من قتل أكثر من 120 عنصرا وأسر 70 معظمهم من المجندين الجدد إلى جانب الاستيلاء على 10 عربات قتالية بكامل عتادها وثلاث مدرعات.
في سياق آخر قالت منظمة أطباء بلا حدود إن فرق وزارة الصحة والمنظمة استقبلت بمستشفى النو أمس أكثر من 90 جريحا بعد قصف عنيف على عدة أحياء سكنية بمحلية كرري مضيفة أن القصف أدى إلى مقتل 11 شخصا. (النهاية)
م ع م / ر ج
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