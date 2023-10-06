الحكومة الأمريكية تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل أسرار دفاعية إلى الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- وجهت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة لائحة اتهام إلى جندي سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة نقل معلومات حول الدفاع الوطني إلى الصين مشيرة إلى أنه يواجه احتمال السجن 10 سنوات إذا أدين.
وقالت الوزارة في بيان إن الأمر يتعلق بالرقيب السابق جوزيف دانييل شميدت البالغ من العمر 29 عاما والذي كان آخر عمل له في الجيش بقاعدة عسكرية في غرب ولاية واشنطن موضحة أن السلطات ألقت القبض عليه لدى عودته من هونغ كونغ حيث سافر إلى هناك في مارس 2020.
ويواجه المتهم جنايتين فيدراليتين حول الاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني خارج الخدمة ومحاولة تقديمها إلى دولة أجنبية.
وبحسب وزارة العدل فإن هاتين التهمتين يعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
ووفقا للسجلات المقدمة في القضية فقد عمل الجندي السابق في جيش الولايات المتحدة من يناير 2015 إلى يناير 2020. (النهاية)
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