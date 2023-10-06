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الحكومة الأمريكية تتهم جنديا سابقا بمحاولة نقل أسرار دفاعية إلى الصين

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- وجهت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة لائحة اتهام إلى جندي سابق في الجيش الأمريكي بمحاولة نقل معلومات حول الدفاع الوطني إلى الصين مشيرة إلى أنه يواجه احتمال السجن 10 سنوات إذا أدين.
وقالت الوزارة في بيان إن الأمر يتعلق بالرقيب السابق جوزيف دانييل شميدت البالغ من العمر 29 عاما والذي كان آخر عمل له في الجيش بقاعدة عسكرية في غرب ولاية واشنطن موضحة أن السلطات ألقت القبض عليه لدى عودته من هونغ كونغ حيث سافر إلى هناك في مارس 2020.
ويواجه المتهم جنايتين فيدراليتين حول الاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني خارج الخدمة ومحاولة تقديمها إلى دولة أجنبية.
وبحسب وزارة العدل فإن هاتين التهمتين يعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
ووفقا للسجلات المقدمة في القضية فقد عمل الجندي السابق في جيش الولايات المتحدة من يناير 2015 إلى يناير 2020. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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