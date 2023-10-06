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الولايات المتحدة تعلن طرد دبلوماسيين روسيين اثنين

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة انها طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح تناقلته وسائل الاعلام انه "بعد قيام روسيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأمريكية في موسكو ردت وزارة الخارجية بالإعلان عن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهما".
واكد المتحدث ان بلاده "لن تتسامح مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا".
واشار الى ان الخارجية الأمريكية بذلك تبعث برسالة واضحة بأن "الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".
وكانت روسيا قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين بحجة التجسس في وقت وصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن الى أدنى مستوياتها بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية. (النهاية)

ا م م / ر ج



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