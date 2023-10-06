الولايات المتحدة تعلن طرد دبلوماسيين روسيين اثنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الجمعة انها طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح تناقلته وسائل الاعلام انه "بعد قيام روسيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأمريكية في موسكو ردت وزارة الخارجية بالإعلان عن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهما".
واكد المتحدث ان بلاده "لن تتسامح مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا".
واشار الى ان الخارجية الأمريكية بذلك تبعث برسالة واضحة بأن "الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب".
وكانت روسيا قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين بحجة التجسس في وقت وصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن الى أدنى مستوياتها بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN06102023000071011013ID1107204945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.