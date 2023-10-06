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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

10/6/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تقول إن حريقا اندلع في سجن الرجال بمدينة (زحلة) في محافظة (البقاع) شرق بيروت ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا إثر تمرد عدد من السجناء وإقدامهم على إضرام النيران داخل غرف السجن.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن مواقع إلكترونية لمؤسسات إسبانية تعرضت لحملة "شرسة" من الهجمات السيبرانية تزامنا مع انعقاد القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمدينة (غرناطة).
واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية تعلن انها طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.
القاهرة - وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية داود أويس يعلن مقتل 100 عنصر من ميليشيات (الشباب) "الإرهابية" بينهم "قيادات بارزة" بعملية عسكرية في إقليم (مدغ) وسط الصومال.
نيودلهي - السلطات الهندية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي سببها انفجار جليدي على بحيرة جليدية في ولاية (سيكيم) شمال شرق الهند أمس الخميس إلى 25 قتيلا في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن 143 مفقودا. (النهاية) ر ج

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