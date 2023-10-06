موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تقول إن حريقا اندلع في سجن الرجال بمدينة (زحلة) في محافظة (البقاع) شرق بيروت ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا إثر تمرد عدد من السجناء وإقدامهم على إضرام النيران داخل غرف السجن.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن مواقع إلكترونية لمؤسسات إسبانية تعرضت لحملة "شرسة" من الهجمات السيبرانية تزامنا مع انعقاد القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمدينة (غرناطة).
واشنطن - الولايات المتحدة الامريكية تعلن انها طردت اثنين من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية بواشنطن ردا على إجراء مماثل قامت به موسكو مؤخرا.
القاهرة - وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية داود أويس يعلن مقتل 100 عنصر من ميليشيات (الشباب) "الإرهابية" بينهم "قيادات بارزة" بعملية عسكرية في إقليم (مدغ) وسط الصومال.
نيودلهي - السلطات الهندية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي سببها انفجار جليدي على بحيرة جليدية في ولاية (سيكيم) شمال شرق الهند أمس الخميس إلى 25 قتيلا في حين تواصل فرق الانقاذ البحث عن 143 مفقودا. (النهاية) ر ج
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