ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الأول(بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، 566 نقطة بعد ان تذبذبت طوال أيام الأسبوع.

وارتفع مؤشر داو جونز، 288 نقطة ليغلق على 33407 نقاط، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 211 نقطة ليصل الى 13431 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 50 نقطة ليغلق عند 4308 نقاط، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1748 نقطة، بعد ارتفاعه 17 نقطة.

إلى ذلك، بقي سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) عند 82 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/ح أ

06/10/2023 23:20:08