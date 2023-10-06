موسكو : واشنطن طردت دبلوماسيين روسيين من أراضيها

موسكو : واشنطن طردت دبلوماسيين روسيين من أراضيها
التاريخ
10/6/2023 11:26:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 6 تشرين الأول(بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد واشنطن دبلوماسيين روسيين اثنين من الأراضي الأميركية، مشيرة أن روسيا سترد على الخطوة الأميركية خلال الأيام المقبلة.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" طردت واشنطن دبلوماسيين روسيين ومن دون مبرر، مستندة بذلك إلى ذريعة الإعلان عن شخصين غير مرغوب فيهما لدبلوماسيين أميركيين متورطين في أنشطة تجسس وتم القبض عليهما متلبسين في موسكو".
--(بترا)
س ح/ح أ
06/10/2023 23:17:26
MENAFN06102023000117011021ID1107204942
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