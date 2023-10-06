موسكو : واشنطن طردت دبلوماسيين روسيين من أراضيها

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 6 تشرين الأول(بترا)-أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد واشنطن دبلوماسيين روسيين اثنين من الأراضي الأميركية، مشيرة أن روسيا سترد على الخطوة الأميركية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي :" طردت واشنطن دبلوماسيين روسيين ومن دون مبرر، مستندة بذلك إلى ذريعة الإعلان عن شخصين غير مرغوب فيهما لدبلوماسيين أميركيين متورطين في أنشطة تجسس وتم القبض عليهما متلبسين في موسكو".

--(بترا)

س ح/ح أ

06/10/2023 23:17:26