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الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على قرية حوارة الفلسطينية

10/6/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الأول(بترا)- أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند اليوم هجوم مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.
وأعرب وينسلاند في بيان صحفي عن غضبه إزاء استمرار التحريض والاستفزاز والإفلات من العقاب بشأن هذه الجرائم العنيفة مشددا على ضرورة أن تضمن إسرائيل حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
ودعا وينسلاند القادة إلى العمل الآن لتخفيف حدة التوترات ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
06/10/2023 22:19:50

MENAFN06102023000117011021ID1107204940

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