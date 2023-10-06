انطلاق عروض الموسم المسرحي بمسرحية عرار

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 6 تشرين الأول(بترا)- انطلقت مساء اليوم الجمعة على مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة بعمان، العروض المسرحية للموسم المسرحي الاردني الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في الوزارة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.

ويشتمل الموسم الذي سيستمر خمسة أيام، على أربعة عروض مسرحية للأطفال وعرض واحد فقط للكبار وهي؛ مسرحيات الأطفال، عرض الافتتاح مساء اليوم "عرار في متحف الأسرار" إخراج الدكتور فراس الريموني، و"ارض المحبة" إخراج عمران العنوز

وتعرض مساء يوم غد السبت، و"في انتظار الطيور" إخراج رمضان الفيومي وتعرض مساء يوم الأحد، و"حارس البحر" إخراج احمد عليمات وتعرض مساء يوم الاثنين.

وتختتم عروض الموسم مساء يوم الخميس المقبل بمسرحية للكبار "هناي" اخراج عمر الضمور.

وتناول عرض مسرحية الافتتاح للأطفال مساء اليوم "عرار في متحف الأسرار" حكاية شخصية شاب اسمه بادي في أول يوم عمل له في متحف يحوي تماثيل ابرز واهم الشعراء حيث يتموضع ممثلون بوصفهم تماثيل على صناديق خشبية وفي منتصف عمق الخشبة يتموضع ممثل وقوفا بوصفه تمثال شاعر الأردن مصطفى وهبي التل(عرار).

وفي سيرورة حكاية العرض الذي يستهله شخصية مدير المتحف بعزف موسيقي حي على آلة الكلارينيت، تستيقظ تماثيل الشخصيات وأبرزها الشاعر عرار الذي يعود الى الحياة في حوار مع شخصية بادي أشبه بالحلم.

ويسعى مؤلف النص الكاتب يوسف البري والمخرج الريموني من خلالها الى تقديم إطلالة على الشاعر عرار واستحضار عدد من قصائده بغية استعادة حضوره لدى جيل النشء وتعريفه بشاعر الأردن، بأسلوبية بسيطة ورشيقة في الحوارات الثنائية والحوار الداخلي لشخصية بادي، في العرض الذي تخلله موسيقى واستعراضات راقصة وبعض اللمحات من الكوميديا الخفيفة.

وقال المخرج الدكتور الريموني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المسرحية تتحدث عن شاعر الأردن (عرار) مصطفى وهبي التل وعن مواقفه الوطنية والإنسانية وعن أدبه وشعره، من خلال حكاية الشاب بادي المغرم بعرار وأشعاره ويسعى للحصول على عمل في متحف الأسرار الذي يحتوي على تماثيل شمعية لشعراء وفنانين عبر العصور ومن ضمنه عرار.

وبين ان الشاب بادي تتاح له الفرصة للعمل مع مدير المتحف للتحضير قبل افتتاح المتحف بيوم ويكلفه المدير بالمبيت في المتحف وترتيب التماثيل وتنظيف المكان استعدادا للافتتاح صباح اليوم التالي، ويغلب النعاس والتعب على الشاب بادي وينام في المتحف وتبدأ سلسلة من الأحلام يتخيل انه يتحدث مع عرار ويسرد له جزء من سيرته الذاتية وعلاقته بجده وعلاقته بالوطن والعمل ويلقي عليه اهم أشعاره وهنا تتفاعل كل التماثيل مع هذا الحدث وتبدأ تتحرك في إيقاعات متزنة عبر تكوينات وتشكيلات حركية تعبر عن الأحداث بكل تفاصيلها وسط بيئة محببة للأطفال سواء بالإيقاع أو الأغاني والموسيقى والألوان الزاهية بالأزياء والديكور والإضاءة التي توحي بالانتقال بين الحلم واليقظة.

ولفت الى أن الهدف من العرض المسرحي "عرار في متحف الأسرار" هو تعريف الأطفال بشاعر الأردن بصيغة قريبة اليهم وتراعي حالتهم النمائية.

وشارك في المسرحية؛ عمر أبو غزالة بشخصية بادي وصلاح الدين عيسى بشخصية عرار وهاروت مكجيان بشخصية مدير المتحف عازف الكلارينيت، والأداء الحركي والاستعراضي لفرقة "آني" المكونة من أليكس يغموريان وادوارد كتشجيان وجراجوس ياغليان وآنا ياسايان والينا افاكيان، والموسيقى لمراد ديمرجيان وتصميم اللوحات الاستعراضية الراقصة والأزياء والديكور آني قره ليان.

--(بترا)

م ت/م ق/ح أ

06/10/2023 22:10:26