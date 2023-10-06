الوزير الخريشه: التحديث السياسي أنجاز تاريخي بالحياة الحزبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشه، أن ما تم بالنسبة للتحديث السياسي هو إنجاز تاريخي في الحياة السياسية والحزبية الأردنية، وعلى الجميع الانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

وقال الخريشه في برنامج "ستون دقيقة" مساء اليوم الجمعة، "ليس مطلوبا من جميع المواطنين الأردنيين الانتساب للأحزاب"، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني ضَمِنَ مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وأشار إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة مجلس النواب، وان رئيس الوزراء اكد في مجلس الوزراء ضرورة النأي بالنفس عن الاتصال مع النواب المرشحين حتى نهاية الانتخابات في المجلس.

وبخصوص توزير الحزبيين، قال الخريشه إنني لست الوزير الحزبي الوحيد في الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، واستطرد بقوله: أنا حزبي ولكن لا يجوز ان يتم توجيه ذلك لدعم حزب على حساب اخر، كما أنني لا املك أي قوة لفرض أي برنامج على أي حزب.

وبين الخريشه، أن البرنامج الذي تقوم به الوزارة حاليا، هو المشاركة السياسية، وسنصل الى جميع محافظات المملكة وسيتم عقد لقاءين في المحافظات أسبوعياً كما سيتم تكثيف هذه النشاطات لاحقاً.

وأبدى الوزير استعداد وزارته لتقديم الدعم اللوجستي للأحزاب مع المحافظة على أن لا يكون لنا دور في توجيه الأحزاب.

وبخصوص الحياة الحزبية والتخوفات التي يبديها البعض، قال الخريشه: اصبحنا لا نخشى من معاقبة أي مواطن ينتسب للأحزاب ولا مبرر من الخوف، والقانون حاليا يحمي من ينتسب للأحزاب، موضحا انه ليس مطلوبا من الأردنيين ان ينتسبوا جميعا للأحزاب، لكن على المواطن الاشتباك الإيجابي مع الحياة السياسية.

أما عن الشباب الاردني، فقال الخريشه: ان شبابنا الاردني فاعل ونشيط وواعي، وقد اقر قانونا الأحزاب والانتخاب شروطا لتحفيز حضور الشباب والمرأة في الحياة الحزبية وفي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة الحزبية، حيث نص القانون على ان يكون الشباب ضمن أول 5 مرشحين في قائمة الحزب والمرأة الاسم الثالث في القائمة كما نص القانون ان يكون الحد الأدنى لمشاركة الشباب في الهيئة العامة للأحزاب بحدود 20% .

وتابع الخريشة في هذا السياق لا رجعة عن الحياة الحزبية وهذا ما ضمنه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .

وبين الوزير، أن الحكومة لديها توجيهات بأهمية المشاركة السياسية وتهيئة البيئة السياسية، موضحا أن الوزارة ستكون ذراع التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية .

--(بترا)

م ه/م ق/ح أ

06/10/2023 22:00:56