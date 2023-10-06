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أحمد حاتم: شخصيتى في فيلم حسن المصري تعتمد على الأكشن

10/6/2023 11:25:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الفنان أحمد حاتم في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن شخصيته في فيلم "حسن المصرى" الذى يعرض حاليا في السينمات تعتمد على الاكشن، مشيراً إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال .

وأضاف أنه بذل مجهود كبير في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال اعجاب الجمهور
.

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.


واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.


ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.


ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.




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