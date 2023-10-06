اليوم.. مرور 92 عاما على ميلاد ملك الموسيقى بليغ حمدى

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم السبت مع ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدى الذى أمتعنا بألحانه خلال مسيرة فنية طويلة في أكثر من 1000 أغنية، تعاون فيها مع كبار نجوم الزمن الجميل، وما زالت ألحانه عالقة في أذهان محبيه حتى الآن.

الموسيقار بليغ حمدى ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشرة حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغيرة حال دون ذلك.

التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى، وقدم عددا من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهم: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوى.

ومن الأغانى الذى قدمها لكبار النجوم منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ، "حب إيه"، "بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان، "وحشتونى" لووردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتنى ليه" وغيرها بكثير من الأغانى.

ومر بليغ حمدي بقصة حب شهد عليها الوسط الفني، مع الفنانة وردة الجزائرية، وكان الحب من نظرة واحدة، إذ بدأت علاقتهما حينما سمعت وردة ألحان أغنية“تخونوه” للفنان عبد الحليم حافظ من فيلم“الوسادة الخالية” أثناء وجودها في إحدى صالات السينما بفرنسا، فتعلقت بالملحن دون أن تراه، وقررت العودة إلى مصر لمقابلته.

وكان أول لقاء يجمعهما في منزل الموسيقار محمد فوزي، واتفق الثنائي وقتها على أن يلحن لها أغنية "يا نخلتين في العلالي"، من فيلم ألمظ وعبده الحامولي، وعندما ذهب لتحفيظها اللحن بحضور الإعلامي الراحل وجدي الحكيم بدأ حبهما، وكان اللقاء بداية شرارة الحب بينهما.



