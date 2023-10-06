محمد الفخراني يجسد شخصية شاعر في مسلسل أرواح خفية بطولة سمية الخشاب

MENAFN - Youm7) أكد الفنان الشاب محمد الفخراني فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يجسد شخصية شاعر لديه ميول فنية ضمن أحداث مسلسل "أرواح خفية" بطولة النجمة سمية الخشاب ونضال الشافعي، وانتهى مؤخرا من تصوير دوره ضمن احداث العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ الى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

وكشف مؤخراالطفل محمد الفخراني الشهير بـ"شبيه يحيى الفخرانى"، عن تفاصيل خسارته الوزن خلال الفترة الماضية، قائلاً: "أنا خسيت 21 كيلو، وزنى كان 85 كيلو، دلوقتى بقيت 64 كيلو جرام، خسيت علشان صحتى ومكنتش بعرف ألعب كورة وأنا وزنى كبير، فقررت أخس".

وأضاف الطفل محمد الفخراني، خلال لقائه على تليفزيون اليوم السابع: "أنا من 5 سنوات لم أشارك في أعمال فنية، وأنا شاركت في مسلسل صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام، وأنا كنت فخور جدا بالعمل مع الزعيم، وقتها كان عمرى 10 سنوات"، لافتاً إلى أنه يحلم يعمل فيلم أو مسلسل من بطولته.

وكان الطفل محمد الفخراني أحدث حالة من الجدل بعد أن أدهش الجمهور بفقدانه الكثير من وزنه وذلك بعد أن عرفه الجمهور في العديد من الأعمال بوزن زائد، وشارك الطفل محمد الفخراني فى مسلسل "الزوجة الرابعة""، وفيلم "بابا"، ومسلسلات

"صاحب السعادة" و"بحر" و"الشارع اللي ورانا" و"ريح المدام" و"الرجل العناب"، كما شارك في أفلام "بابا" و"الخلبوص" و"كابتن مصر"، "كلب بلدي".







