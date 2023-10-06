الملحن محمد يحيي: نجم عالي ثانى تعاون مع جورج وسوف وتشرفت بالعمل معه

(MENAFN
- Youm7) أعرب الملحن محمد يحيي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على أغنية "نجم عالى"
الذى تعاون فيها مع سلطان الطرب جورج وسوف، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت، وتصدرت التريند وقت طرحها .
وأكد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأغنية تعد الثانية مع جورج وسوف قائلاً : "تشرفت بالتعاون معه قبل ذلك في أغنية "صاحى الليل" التي حققت نجاح كبير وطرحت منذ 3 سنوات، فهو نجم كبير من أفضل النجوم في الوطن العربى، وتخطت الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب" .
يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى و اليسا وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.
وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.
كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.
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