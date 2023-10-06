الملحن محمد يحيي: نجم عالي ثانى تعاون مع جورج وسوف وتشرفت بالعمل معه

MENAFN - Youm7) أعرب الملحن محمد يحيي عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على أغنية "نجم عالى"الذى تعاون فيها مع سلطان الطرب جورج وسوف، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت، وتم تسجيلها في بيروت، وتصدرت التريند وقت طرحها .

وأكد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأغنية تعد الثانية مع جورج وسوف قائلاً : "تشرفت بالتعاون معه قبل ذلك في أغنية "صاحى الليل" التي حققت نجاح كبير وطرحت منذ 3 سنوات، فهو نجم كبير من أفضل النجوم في الوطن العربى، وتخطت الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب" .

يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى و اليسا وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.

وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.







