أحمد فهمى: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود واكتفيت بالسيناريو في ألفريدو

MENAFN - Youm7) أعرب الفنان أحمد فهمى عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ألفردو" من مسلسل 55 مشكلة حب، التي عرض الحلقة الأخيرة منها الخميس على منصة watch it الإلكترونية.

وقال خلال حواره لـ "اليوم السابع"، إنه يحب الأعمال الفنية التي تأخذ عن أعمال أدبية سواء كتب أو روايات، كما فعل من قبل مسلسل "أنا شهرة أنا الخائن"، التي أخذت عن رواية للكاتب نور عبد المجيد، متابعا: "وانا بحب مصطفى محمود جدا، وفكرة إن أعمل حاجة متاخده من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالي".

أحمد فهمى

وأشار إلى أنه لم يقرأ الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة والورق الذي كتبه السيناريست عمرو محمود ياسين، موضحا: "عمرو محمود ياسين كان كاتب كل معلومة أو تفصيلة أنا محتاج أعرفها، عن الشخصية، وعن الدور".

دارت أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.