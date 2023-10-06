تعملى إيه لو تعرضتِ لمضايقات فى الجامعة؟ اعرفى رأى الإتيكيت

MENAFN - Youm7) دائما ما نتحدث عن الحياة الجامعية بما فيها من فك لقيود صغيرة، كالابتعاد عنالزي المدرسيواختلاط الطلاب بالطالبات وإدارة الوقت بما يتراءي للطالب، ولكن قد تحدث بعض المضايقات التي لم تكن بحسبان الطلاب أوالطالبات، وقد يتصرف البعض بطريقة غير لائقة مع هذه المضايقات أومع الأشخاص مصدري المضايقات لزملائهم.

ووفقًا لما أشارت إليها هالة العزب، خبيرة الإتيكيت، يستعرض "اليوم السابع" خلال السطورالتالية إتيكيت الرد على المضايقات في الجامعة.

المضايقات

قالت خبيرة الإتيكيت لـ"اليوم السابع": "يمكن أن تكون المضايقات لها أشكال ومسميات مختلفة، فالمعاكسة والتنمر والغيرة مضايقات، لذا لا بد من إتقان التعامل مع كل هذه المضايقات، فالمعاكسة هي أن يقوم أحد الطلاب بالتطاول أو التحرش الجسدي أو اللفظي بزميلاته، وفي حالة المعاكسة اللفظية فإنه ينبغي على الطالبة الابتعاد عن محيط هذا الطالب غيرالمهذب مع عدم الرد عليه بأي حال من الأحوال لأنه سوف يتمادى بسخرية وعدم اكتراث".

وأضافت: "قد يضر رفع صوته وإلقاء الشتائم برقيك وأناقتك، أما التصرف الأمثل خاصة إذا كان المضايقات زادت إلى حد التحرش الجسدي فهو تقديمه للمسئولين بالجامعة لعمل اللازم مع هذا الطالب الذي قد كسر كل قواعد التهذيب والأخلاق وخصيصاً بالحرم الجامعي ولتتأكد الطالبة أنها ستأخذ حقها كاملا".

وتابعت: "إذا كانت المضايقات من خلال التنمر، فلا بد أن نعلم أن الطالب المتنمر هو شخصية غير سوية يجد التنمر جزءا مكملاً لشخصيته، وتختلف أنواع التنمر في الجامعة يمكن أن يكون على اللون والشعر والسمات الجسدية من طول وقصر وسمنة ونحافة، فالطالب المتنمر يشعر بشخصيته عند ضحك زملائه على الشخص المتنمر عليه، لذا عليكم كطلاب أن تتعاملوا مع الأمر بثقه في النفس وهدوء والمُضي قُدماً أمامهم بلا مبالاة وتحقيق أهدافكم دون إحباط أو خجل مع محاولة الابتعاد عن المتنمرين وعدم التواجد في محيطهم، ودائماً أؤكد أن إدارة الجامعات تضع حلولاً قطعية لكل هذه المضايقات".

ا مضايقات



