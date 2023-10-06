حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

(MENAFN
- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:
برج السرطان.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: رتب أوراقك
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأفراد عائلته وحرصه على حمايتهم كما يعتبر من الأشخاص المنصتة جيداً لمن حولهم.
برج السرطان فى حظك اليوم 7 أكتوبر
يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية وطيبة القلب ورغبته طوال الوقت في العيش بسلام، لذلك لا يتدخل في أي خلافات ليس له فيها ناقة أو جمل.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير
برج السرطان
الفنانة نوال الزغبى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى
رتب أوراقك بشكل يومى ودون ملاحظاتك جيداً حتى تستطيع عرضها أمام رؤسائك في العمل، حتى يقتنعون بأفكارك وتطبقها على أرض الواقع كما كنت تحلم طوال الوقت.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى
تعاطف مع شريك حياتك واعمل على دعمه طوال الوقت، حتى يشعر باهتمامك وإياك وأن تتجاهله كما كنت تفعل في السابق حتى تصلح علاقتك به.
حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى
اهتم بصحتك واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها جسمك كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط والحيوية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى ليتخلص من الكسل والخمول الذى يشعر به طوال الوقت.
برج الميزان.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: أفكار جديدة
يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما يتمتع بإبتسامة مبهجة تسعد قلوب من يراها، لذلك يعتبر بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله.
برج الميزان فى حظك اليوم 7 أكتوبر
يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها حبه للحياة وطموحه الذى ليس له حدود، كما يتمتع بشخصية قيادية ولكنه يتردد في اتخاذ القرارات ويتسم بالأناقة طوال الوقت.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير
برج الميزان
الفنان
ويل سميث، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول مرة أخرى ولا تتوقف أبداً عن المحاولة حتى تصل لما تحلم به وتخطط له طوال الوقت، كما عليك بإبتكار أفكار جديدة ومميزة تساعدك على إبراز مواهبك في العمل.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
لا تخسر شريك حياتك بسبب سوء تفاهم، وافتح معه صفحة جديدة خالية من الماضى حتى تشعر معه بالسعادة وراحة البال كما كنت تتمنى طوال الوقت.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
احصل على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية في اليوم التالى وتستطيع التركيز خلال يومك، كما عليك بتناول الخضروات والفواكه للاستفادة من عناصرها الغذائية.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في الاجتهاد بعمله حتى ينجح ويتفوق ويصل للمكانة التي يحلم بها طوال الوقت.
برج الحوت.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: تعاون مع شريك حياتك
يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها التفاؤل الذى يجعله طوال الوقت مقبل على الحياة، ورومانسى ومخلص لشريك حياته، ودائماً ما يسعى للحفاظ على أسرته.
برج الحوت فى حظك اليوم 7 أكتوبر
يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الطموح والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية، كما يعشق جميع أنواع الفنون المختلفة، ودائماً ما يسعى للوصول لهدفه.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير
برج الحوت
الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى
احرص على تقديم أفضل الأفكار المميزة في عملك حتى تبرز مواهبك وقدراتك لرؤسائك وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى حتى لا تتراجع للخلف مرة أخرى.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى
احرص على التعاون مع شريك حياتك في كافة أمور حياتكما حتى يشعر باهتمامك وتعاونك معه، مما يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى
احرص على شرب الماء بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط كما عليك ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لعمرك وصحتك طوال الوقت.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بأدق تفاصيل عمله حتى ينجح ويتفوق ويتجنب إرتكاب المزيد من الأخطاء.
برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: اختار شريك حياة
يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.
برج الجوزاء فى حظك اليوم 7 أكتوبر
يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها فضوله الذى يدفعه للبحث طوال الوقت عن الأشياء الغامضة والمثيرة، كما يخوض دائماً عن المغامرات المثيرة والمختلفة.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير
برج الجوزاء
الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
تحلى بالهدوء وتعامل مع زملائك بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تتسبب في إثارة المشاكل بينك وبينه حتى تستطيع العمل في بيئة هادئة مستقرة تساعدك على الإبداع والإبتكار.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اختار شريك حياة مناسب لك ولا تتسرع في الارتباط حتى لا تسىء الاختيار، وتعلم من تجاربك العاطفية الفاشلة السابقة حتى تشعر بالأمان والحب .
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
انصت لجسدك واسترخى عندما تشعر بالتعب والإرهاق، واتبع نظام غذائى صحى مفيد لك حتى تحافظ على صحتك مع مرور الوقت.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يختار شريك حياة مناسب له، ويتعلم من تجاربه السابقة ويسعى للنجاح في عمله.
برج العذراء.. حظك اليوم
السبت 7 أكتوبر: مال ونجاحات
يتصف مولود
برج العذراء
بالعديد من المميزات التي تجعله قائد في مكانه،
أحيانا يظهر وكأنه شخص لا يبالي ، لكن في حقيقة الأمر هو من الشخصيات الذكية شديدة الدقة والملاحظة
برج العذراء في حظك اليوم 7اكتوبر
يعرف عن برج العذراء بأنه شخصية تميل إلى الشك، لا يثق في الأخرين بسهولة، قادر على تحقيق أهدافه،
لا يمكنه الجلوس في مكان متسخ، يجيد التعاملات والتعايش تحت
أي ظرف
مشاهير برج العذراء:
ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي
“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء
على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:
قد تشهد تغيرات إيجابية في مكان العمل وهذا سيساعد في تقدمك في الحياة المهنية. وحاول أن تكون مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة ستكلف بها فحاول أن تتحلى بالصبر
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
حاول أن تضع حلول للمشاكل مع شريك حياتك بالجلوس معه لفترات طويلة
في منتصف اليوم
وحاول أن تكون أكثر اهتمامًا به ، وحافظ على مشاعره
وسوف تحصل
على
أعلى النتائج
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
يجب ألا تفوت الأدوية ويجب عليك أيضًا شرب الكثير من الماء، للتخلص من الأملاح، وحاول أن تتوقف عن تناول المشروبات السريعة والأطعمة السريعة، وتخلص من التدخين
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
النجاح المالي سيمهد الطريق لأسلوب حياة أفضل، والاستثمارات السابقة ستجلب لك
عائدًا جيدًا من المال والنجاحات، أيضًا هو يوم مميز للحصول على المال.
برج العقرب.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر : تجني ثمار جهدك
مولود
برج العقرب
من الشخصيات القيادية الناجحة
الصبورة التي تمتلك القدرة على حل المشكلات، أيضًا يمتلك روح مرحة خفيفة بالرغم من أنه شخصية جادة
لكنه يمتلك روح الإدارة
والابداع.
برج العقرب في حظك اليوم7 أكتوبر
شخصية برج العقرب من الشخصيات الذكية جيدة التواصل مع الأخرين، كثيرة الدعم، محبين لمن حولهم يجيدون
العمل تحت ضغط، لا يشتكي همه ، لكنه شخصية كتومة.
مشاهير برج العقرب.
ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:
اليوم هو اليوم الذي تجني فيه ثمار عملك الشاق. من المتوقع أن تحصل على التقدير والاحترام. وقد تتحسن الأمور المالية. في مكان العمل، حيث قد تحصل أيضًا على علاوة.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:
ستفاجئ شريك حياتك بلفتة رومانسية راقية. تشعر أنك كريم جدًا اليوم، سواء في النفقات أو في مشاعر الحب. سوف تثير طبيعتك المعطاءة استجابة عاطفية وجميلة من شريك حياتك. استعد للاستمتاع بيوم عادي يصبح مميزًا بفضل جهودك.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
من الضروري أن تبدأ روتينًا رياضيًا خفيفًا في الصباح للحصول على صحة جيدة ومستمرة، واليوم هو أفضل يوم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو ذلك.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
قد تحصل على ثروة من استثمار سابق أو من مصادر غير متوقعة في الفترات المقبلة
ولكن لا تشتري مجوهرات أو سيارة خلال
الفترات الحالية، وجدد الخطط
الخاصة بالعمل.
برج الحمل .. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر :سفر مع الشريك
يحتل مولود
برج الحمل
عدد لا نهاية له من الصفات الإيجابية ، يمتلك روح رياضية، يقبل النقد، هادئ لا يمكن التدخل في شئون الأخرين، يجيد التعامل تحت ضغط
برج الحمل في حظك اليوم 7 أكتوبر
يعرف عن مولود برج الحمل أنه شخصية جيد التعامل حسن المظهر والخلق، يمتلك قدر كبير من الرقة والرومانسية محب بشكل كبير لتربية الحيوانات الأليفة ، مجتهد ، محب للعائلة
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل
الفنانة
سوسن بدر ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
.
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:
محاولة صنع خطط جديدة يجعلك تحصل على نتائج أفضل بشكل أسرع لكن حاول أن تستوعب بعض الأحداث التي تدور حولك خلال فترات العمل، واستمتع بالنصائح المقدمة لك
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي:
يمكن أن تتعامل مع شريك حياتك بشكل أفضل
ويفضل أن تتخلى عن الأحداث الماضية
ولا تفكر فيها لكي تساعد
نفسك على العيش والاستمرارية في حياة عاطفية
مقبولة
حظك اليوم برج الحمل على
الصعيد الصحي :
بالرغم من أن مولود برج الحمل من الشخصيات العاشقة للرياضة لكنه لا يمكنه التوقف عن تناول الأكلات
السريعة في وقت متأخر، لذا لابد أن يكون أكثر حرصًا على وزنه.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على بعض التغيرات التي تساعده في السفر خارج البلاد مع شريك حياته، ويمكن أن يحصل على عدد من الهدايا وبعض الأموال.
برج الأسد.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: انجذاب
مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة على تحقيق الخطط التي يضعها من حوله، ويحب العمل في وظائف كبيرة ذات شأن ليشعر بالسعادة والفخر.
برج الأسد في حظك اليوم
7
أكتوبر
مولود برج الأسد يتمتع بالجود على من حوله، ويشعر بالإخلاص لمن يحبهم، ولديه روح طيبة غامرة، ويحب القراءة ليعرف كل ما يحدث من حوله، ويغضب بشكل سريع.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:
إذا لم تكن قادر على مواصلة العمل فى الشركة التى تعمل بها، حاول أن تتركه فى أٌقرب فرصة، مع البحث بشكل مسبق عن وظيفة أخرى تحقق طموحك وأمانك المالى.
برج الأسد حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
تريد اليوم الاختلاط بالآخرين وإذا كنت عازبًا قد تنجذب نحو شخص يناسب ذوقك وتفضيلاتك. سوف تستمتع كثيرًا بهذا اللقاء الرومانسي الجديد.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:
تناول الطعام الصحى قليل السعرات الحرارية وأبتعد عن أكل الشارع الدسم، ومارس رياضة المشى، مع حمل زجاجة الماء معك إينما ذهبت حتى ترطب جسمك.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
أرسم أحلامك على الورق حتى تعرف ما الذى تريده وتحاول أن تحققه ليصبح حقيقة فيما بعد على أرض الواقع، مع أعطاء النصيحة بكل تواضع لمن يطلبها منك.
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: أقبل أى تغيير
مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك روح خفيفة ويحب الدعابة والضحك، ويملك ثقة عالية بنفسه بشكل كبير، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت العقبات.
برج الجدى في حظك اليوم
7
أكتوبر
مولود برج الجدى يتمتع بأنه يعشق الترتيب من حوله ولا يحب أن يرى أي شيء مبعثر أمامه، ولديه طموح عالى، ولا يتقبل الرأي الأخر من شدة عناده.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:
عليك أن تطور من قدراتك طوال الوقت، حتى تكون قادر على مواجهة أى تحدى جديد فى العمل بكل ذكاء وجرأة، ولا تترك أى شئ للصدفة حتى تحقق كل ما تريده.
برج الجدى حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
أحتوى شريك الحياة، وكن قادر على الجلوس والأصغاء له، حتى يشعر بالراحة وأنك فعلاً تهتم به، وأحرص على مساعدته فى بعض الأمور مثل أن توصل الأولاد للمدرسة.
برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تقلل من التدخين الذى تقبل عليه، فهذا أفضل لك بالنسبة للرئة، ومارس تمارين رياضية وأستنشق الهواء النظيف فى الصباح الباكر، مع تناول طعام صحى.
برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
أقبل أى تغيير يحدث من حولك فى العمل فهذا من طبيعة التطور، وكن أكثر مرونة وتعلم من كل شئ، لتستمد الخبرات من الأحداث المتغيرة لتكون أكثر قوة.
برج الدلو.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: خذ خطوة جادة
مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه يتمتع بالصدق في كل أفعاله، وجاهز أن يمد يد المساعدة في أي لحظة لمن يحتاجه، وقادر على التأقلم على كل الظروف.
برج الدلو في حظك اليوم
7 أكتوبر
مولود برج الدلو يتمتع بأنه قادر على التفكير بشكل عقلانى ومنطقى في كل شيء من حوله، وقادر على تحليل الأمور التي حوله، وذكى بشكل لا يصدق مما يجعله يحب الأختراعات.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:
طور من قدراتك مع تعلم لغة جديدة لتنفعك فى مجالك وتكون داعمة لك، إذا سافرت بالخارج، لتكون قادر على تخطى أى صعاب بكل سهولة وبسلاسة بالغة.
برج الدلو حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة، فلا تنتظر لوقت طويل، وأبداء بعيش حياتك، حتى ترق بأطفال وتعلمهم كل ما تعلمته وتشعر أن حياتك لها معنى وتشعر بالرضا.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:
أكل الشارع حاول أن تبتعد عنه، فبرغم أنه شهى ولذيذ ولكنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، وأكثر من أكل الخضروات والفاكهة والبروتين مع شرب الماء.
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تخبر أحد بما تنتوى فعله، حتى لا يقل حماسك وشغفك، وقوم بعمل على أكمل وجه، ولا تتردد فى أخبار أى شخص بأرائك مع تبادل الخبرات المختلفة.
برج القوس.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: لا تؤجل عملك
مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب أحساس الحرية والسفر ويثق بنفسه إلى أعلى درجة، وقادر على اقناع أي شخص يتحدث معه بكل سهولة.
برج القوس في حظك اليوم
7 أكتوبر
مولود برج القوس يتمتع بأنه يمتلك ذكاء فطرى مميز، وله نظرة حكيمة وفلسفية للأمور التي حوله مما يجعله يضع قرارت سليمة، ويشعر بالتفائل لأقصى درجة.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى
، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:
أحرص على الذهاب لعملك مبكراً وتنتهى من العمل مبكر، لتشعر بالإنجاز، مع القيام بكل أعمالك دون تأجيل أى عمل ليوم آخر، وأكتشف بعض الأمور الجيدة فى العمل.
برج القوس حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
لا تتشاجر مع شريك الحياة، ولا تسمح لأى شخص أن يتدخل فى الخلاف بينكما لأن ذلك الخلاف سيكبر ويصبح مشكلة كبيرة بدون أى داعى، ولا تكون قادر على حلها فيما بعد.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تنظم مواعيد نومك، وقلل من الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر المفيدة، ومارس رياصة الجرى فى الصباح.
برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
ألتزم بالقيام بخطة محددة، وتكون قصيرة الآجل لمشروعك وقيم مشروعك كل فترة لتعرف مدى تقدمك وما الذى يجب أن تقوم به، لتحصل على مكاسب مالية فى المستقبل.
برج الثور .. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر : جدد
الروتين
شخصية
برج الثور
من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها في المواقف الصعبة، أيضًا هو
شخص قادر على
امتلاك العديد من الصفات الإيجابية التي تجعله شخص مقبول محبوب لدى الأخرين
برج الثور في حظك اليوم
7 أكتوبر:
بالرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها مولود برج الثور، لكنه شخصية عنيدة، لا يمكن اقناعها بسهولة، بالإضافة إلى أنه شخص
عصبي سريع الغضب، لا يمكنه التعامل في الخلافات.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:
يسعى مولود الثور للحصول على عقود عمل خارج البلاد منذ فترات سابقة لذا تعتبر من أفضل فترات حياته فلابد من استغلاله
التوقيت المناسب ويقوم بتقديم الطلبات في الفترات الحالية.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي :
في حالة وجود مشاكل بشكل مستمر بينك وبين شريك حياتك حاول أن تخصص ساعات في يومك لمناقشة القضايا التي تتسبب في حدوث خلافات
ويفضل الانتهاء منها
لكي تستمتع بحياتك.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي :
ابتعد عن التدخين وتخلص من الملل والكسل ومارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول المشروبات الغازية بكثرة لمنع
تكوين الدهون في محيط البطن والظهور بشكل غير لائق.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يحصل مولود برج الثور على بعض التغيرات التي تخص العمل والحياة الزوجية فحاول أن تتخطى أي مشاكل سابقة وجدد روتين الحياة المهنية في الفترات المقبلة.
MENAFN06102023000132011024ID1107204931