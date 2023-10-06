حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج السرطان.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: رتب أوراقك

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها قدرته على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأفراد عائلته وحرصه على حمايتهم كما يعتبر من الأشخاص المنصتة جيداً لمن حولهم.

برج السرطان فى حظك اليوم 7 أكتوبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية وطيبة القلب ورغبته طوال الوقت في العيش بسلام، لذلك لا يتدخل في أي خلافات ليس له فيها ناقة أو جمل.





مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان

الفنانة نوال الزغبى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

رتب أوراقك بشكل يومى ودون ملاحظاتك جيداً حتى تستطيع عرضها أمام رؤسائك في العمل، حتى يقتنعون بأفكارك وتطبقها على أرض الواقع كما كنت تحلم طوال الوقت.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

تعاطف مع شريك حياتك واعمل على دعمه طوال الوقت، حتى يشعر باهتمامك وإياك وأن تتجاهله كما كنت تفعل في السابق حتى تصلح علاقتك به.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاج إليها جسمك كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالنشاط والحيوية.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى ليتخلص من الكسل والخمول الذى يشعر به طوال الوقت.

برج الميزان.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: أفكار جديدة

يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما يتمتع بإبتسامة مبهجة تسعد قلوب من يراها، لذلك يعتبر بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله.





برج الميزان فى حظك اليوم 7 أكتوبر

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها حبه للحياة وطموحه الذى ليس له حدود، كما يتمتع بشخصية قيادية ولكنه يتردد في اتخاذ القرارات ويتسم بالأناقة طوال الوقت.





مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير

برج الميزان

الفنان

ويل سميث، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول مرة أخرى ولا تتوقف أبداً عن المحاولة حتى تصل لما تحلم به وتخطط له طوال الوقت، كما عليك بإبتكار أفكار جديدة ومميزة تساعدك على إبراز مواهبك في العمل.





برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تخسر شريك حياتك بسبب سوء تفاهم، وافتح معه صفحة جديدة خالية من الماضى حتى تشعر معه بالسعادة وراحة البال كما كنت تتمنى طوال الوقت.





برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية في اليوم التالى وتستطيع التركيز خلال يومك، كما عليك بتناول الخضروات والفواكه للاستفادة من عناصرها الغذائية.





برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في الاجتهاد بعمله حتى ينجح ويتفوق ويصل للمكانة التي يحلم بها طوال الوقت.

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: تعاون مع شريك حياتك





يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها التفاؤل الذى يجعله طوال الوقت مقبل على الحياة، ورومانسى ومخلص لشريك حياته، ودائماً ما يسعى للحفاظ على أسرته.





برج الحوت فى حظك اليوم 7 أكتوبر

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الطموح والقدرة على تكوين علاقات اجتماعية، كما يعشق جميع أنواع الفنون المختلفة، ودائماً ما يسعى للوصول لهدفه.





مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير

برج الحوت

الفنانة سيرين عبد النور، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

احرص على تقديم أفضل الأفكار المميزة في عملك حتى تبرز مواهبك وقدراتك لرؤسائك وإياك وأن تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى حتى لا تتراجع للخلف مرة أخرى.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

احرص على التعاون مع شريك حياتك في كافة أمور حياتكما حتى يشعر باهتمامك وتعاونك معه، مما يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك.





برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على شرب الماء بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط كما عليك ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لعمرك وصحتك طوال الوقت.





برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بأدق تفاصيل عمله حتى ينجح ويتفوق ويتجنب إرتكاب المزيد من الأخطاء.

برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: اختار شريك حياة

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 7 أكتوبر

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها فضوله الذى يدفعه للبحث طوال الوقت عن الأشياء الغامضة والمثيرة، كما يخوض دائماً عن المغامرات المثيرة والمختلفة.





مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحلى بالهدوء وتعامل مع زملائك بمرونة أكثر من ذلك حتى لا تتسبب في إثارة المشاكل بينك وبينه حتى تستطيع العمل في بيئة هادئة مستقرة تساعدك على الإبداع والإبتكار.





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اختار شريك حياة مناسب لك ولا تتسرع في الارتباط حتى لا تسىء الاختيار، وتعلم من تجاربك العاطفية الفاشلة السابقة حتى تشعر بالأمان والحب .





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

انصت لجسدك واسترخى عندما تشعر بالتعب والإرهاق، واتبع نظام غذائى صحى مفيد لك حتى تحافظ على صحتك مع مرور الوقت.





برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يختار شريك حياة مناسب له، ويتعلم من تجاربه السابقة ويسعى للنجاح في عمله.

























برج العذراء.. حظك اليومالسبت 7 أكتوبر: مال ونجاحات

يتصف مولود

برج العذراء

بالعديد من المميزات التي تجعله قائد في مكانه،

أحيانا يظهر وكأنه شخص لا يبالي ، لكن في حقيقة الأمر هو من الشخصيات الذكية شديدة الدقة والملاحظة

برج العذراء في حظك اليوم 7اكتوبر

يعرف عن برج العذراء بأنه شخصية تميل إلى الشك، لا يثق في الأخرين بسهولة، قادر على تحقيق أهدافه،

لا يمكنه الجلوس في مكان متسخ، يجيد التعاملات والتعايش تحت

أي ظرف

مشاهير برج العذراء:



ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء

على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

قد تشهد تغيرات إيجابية في مكان العمل وهذا سيساعد في تقدمك في الحياة المهنية. وحاول أن تكون مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة ستكلف بها فحاول أن تتحلى بالصبر

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

حاول أن تضع حلول للمشاكل مع شريك حياتك بالجلوس معه لفترات طويلة

في منتصف اليوم

وحاول أن تكون أكثر اهتمامًا به ، وحافظ على مشاعره

وسوف تحصل

على

أعلى النتائج

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

يجب ألا تفوت الأدوية ويجب عليك أيضًا شرب الكثير من الماء، للتخلص من الأملاح، وحاول أن تتوقف عن تناول المشروبات السريعة والأطعمة السريعة، وتخلص من التدخين

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

النجاح المالي سيمهد الطريق لأسلوب حياة أفضل، والاستثمارات السابقة ستجلب لك

عائدًا جيدًا من المال والنجاحات، أيضًا هو يوم مميز للحصول على المال.





برج العقرب.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر : تجني ثمار جهدك

مولود

برج العقرب

من الشخصيات القيادية الناجحة

الصبورة التي تمتلك القدرة على حل المشكلات، أيضًا يمتلك روح مرحة خفيفة بالرغم من أنه شخصية جادة

لكنه يمتلك روح الإدارة

والابداع.



برج العقرب في حظك اليوم7 أكتوبرشخصية برج العقرب من الشخصيات الذكية جيدة التواصل مع الأخرين، كثيرة الدعم، محبين لمن حولهم يجيدونالعمل تحت ضغط، لا يشتكي همه ، لكنه شخصية كتومة.مشاهير برج العقرب.

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي











برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني:

اليوم هو اليوم الذي تجني فيه ثمار عملك الشاق. من المتوقع أن تحصل على التقدير والاحترام. وقد تتحسن الأمور المالية. في مكان العمل، حيث قد تحصل أيضًا على علاوة.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

ستفاجئ شريك حياتك بلفتة رومانسية راقية. تشعر أنك كريم جدًا اليوم، سواء في النفقات أو في مشاعر الحب. سوف تثير طبيعتك المعطاءة استجابة عاطفية وجميلة من شريك حياتك. استعد للاستمتاع بيوم عادي يصبح مميزًا بفضل جهودك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:

من الضروري أن تبدأ روتينًا رياضيًا خفيفًا في الصباح للحصول على صحة جيدة ومستمرة، واليوم هو أفضل يوم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو ذلك.



برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

قد تحصل على ثروة من استثمار سابق أو من مصادر غير متوقعة في الفترات المقبلة

ولكن لا تشتري مجوهرات أو سيارة خلال

الفترات الحالية، وجدد الخطط

الخاصة بالعمل.







برج الحمل .. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر :سفر مع الشريك





يحتل مولود

برج الحمل

عدد لا نهاية له من الصفات الإيجابية ، يمتلك روح رياضية، يقبل النقد، هادئ لا يمكن التدخل في شئون الأخرين، يجيد التعامل تحت ضغط

برج الحمل في حظك اليوم 7 أكتوبر

يعرف عن مولود برج الحمل أنه شخصية جيد التعامل حسن المظهر والخلق، يمتلك قدر كبير من الرقة والرومانسية محب بشكل كبير لتربية الحيوانات الأليفة ، مجتهد ، محب للعائلة

مشاهير برج الحمل



ومن مشاهير برج الحمل

الفنانة

سوسن بدر ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

محاولة صنع خطط جديدة يجعلك تحصل على نتائج أفضل بشكل أسرع لكن حاول أن تستوعب بعض الأحداث التي تدور حولك خلال فترات العمل، واستمتع بالنصائح المقدمة لك

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي:

يمكن أن تتعامل مع شريك حياتك بشكل أفضل

ويفضل أن تتخلى عن الأحداث الماضية

ولا تفكر فيها لكي تساعد

نفسك على العيش والاستمرارية في حياة عاطفية

مقبولة

حظك اليوم برج الحمل علىالصعيد الصحي :

بالرغم من أن مولود برج الحمل من الشخصيات العاشقة للرياضة لكنه لا يمكنه التوقف عن تناول الأكلات

السريعة في وقت متأخر، لذا لابد أن يكون أكثر حرصًا على وزنه.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يحصل على بعض التغيرات التي تساعده في السفر خارج البلاد مع شريك حياته، ويمكن أن يحصل على عدد من الهدايا وبعض الأموال.

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: انجذاب





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة على تحقيق الخطط التي يضعها من حوله، ويحب العمل في وظائف كبيرة ذات شأن ليشعر بالسعادة والفخر.





برج الأسد في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود على من حوله، ويشعر بالإخلاص لمن يحبهم، ولديه روح طيبة غامرة، ويحب القراءة ليعرف كل ما يحدث من حوله، ويغضب بشكل سريع.





مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:

إذا لم تكن قادر على مواصلة العمل فى الشركة التى تعمل بها، حاول أن تتركه فى أٌقرب فرصة، مع البحث بشكل مسبق عن وظيفة أخرى تحقق طموحك وأمانك المالى.





برج الأسد حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

تريد اليوم الاختلاط بالآخرين وإذا كنت عازبًا قد تنجذب نحو شخص يناسب ذوقك وتفضيلاتك. سوف تستمتع كثيرًا بهذا اللقاء الرومانسي الجديد.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:

تناول الطعام الصحى قليل السعرات الحرارية وأبتعد عن أكل الشارع الدسم، ومارس رياضة المشى، مع حمل زجاجة الماء معك إينما ذهبت حتى ترطب جسمك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

أرسم أحلامك على الورق حتى تعرف ما الذى تريده وتحاول أن تحققه ليصبح حقيقة فيما بعد على أرض الواقع، مع أعطاء النصيحة بكل تواضع لمن يطلبها منك.

برج الجدى.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: أقبل أى تغيير





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك روح خفيفة ويحب الدعابة والضحك، ويملك ثقة عالية بنفسه بشكل كبير، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت العقبات.





برج الجدى في حظك اليومأكتوبر

مولود برج الجدى يتمتع بأنه يعشق الترتيب من حوله ولا يحب أن يرى أي شيء مبعثر أمامه، ولديه طموح عالى، ولا يتقبل الرأي الأخر من شدة عناده.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تطور من قدراتك طوال الوقت، حتى تكون قادر على مواجهة أى تحدى جديد فى العمل بكل ذكاء وجرأة، ولا تترك أى شئ للصدفة حتى تحقق كل ما تريده.





برج الجدى حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

أحتوى شريك الحياة، وكن قادر على الجلوس والأصغاء له، حتى يشعر بالراحة وأنك فعلاً تهتم به، وأحرص على مساعدته فى بعض الأمور مثل أن توصل الأولاد للمدرسة.





برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تقلل من التدخين الذى تقبل عليه، فهذا أفضل لك بالنسبة للرئة، ومارس تمارين رياضية وأستنشق الهواء النظيف فى الصباح الباكر، مع تناول طعام صحى.





برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

أقبل أى تغيير يحدث من حولك فى العمل فهذا من طبيعة التطور، وكن أكثر مرونة وتعلم من كل شئ، لتستمد الخبرات من الأحداث المتغيرة لتكون أكثر قوة.

برج الدلو.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: خذ خطوة جادة





مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه يتمتع بالصدق في كل أفعاله، وجاهز أن يمد يد المساعدة في أي لحظة لمن يحتاجه، وقادر على التأقلم على كل الظروف.

برج الدلو في حظك اليوم7 أكتوبر

مولود برج الدلو يتمتع بأنه قادر على التفكير بشكل عقلانى ومنطقى في كل شيء من حوله، وقادر على تحليل الأمور التي حوله، وذكى بشكل لا يصدق مما يجعله يحب الأختراعات.





مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:

طور من قدراتك مع تعلم لغة جديدة لتنفعك فى مجالك وتكون داعمة لك، إذا سافرت بالخارج، لتكون قادر على تخطى أى صعاب بكل سهولة وبسلاسة بالغة.





برج الدلو حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة، فلا تنتظر لوقت طويل، وأبداء بعيش حياتك، حتى ترق بأطفال وتعلمهم كل ما تعلمته وتشعر أن حياتك لها معنى وتشعر بالرضا.





برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:

أكل الشارع حاول أن تبتعد عنه، فبرغم أنه شهى ولذيذ ولكنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، وأكثر من أكل الخضروات والفاكهة والبروتين مع شرب الماء.





برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تخبر أحد بما تنتوى فعله، حتى لا يقل حماسك وشغفك، وقوم بعمل على أكمل وجه، ولا تتردد فى أخبار أى شخص بأرائك مع تبادل الخبرات المختلفة.

برج القوس.. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر: لا تؤجل عملك





مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب أحساس الحرية والسفر ويثق بنفسه إلى أعلى درجة، وقادر على اقناع أي شخص يتحدث معه بكل سهولة.





برج القوس في حظك اليوم7 أكتوبر

مولود برج القوس يتمتع بأنه يمتلك ذكاء فطرى مميز، وله نظرة حكيمة وفلسفية للأمور التي حوله مما يجعله يضع قرارت سليمة، ويشعر بالتفائل لأقصى درجة.





مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى

، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:

أحرص على الذهاب لعملك مبكراً وتنتهى من العمل مبكر، لتشعر بالإنجاز، مع القيام بكل أعمالك دون تأجيل أى عمل ليوم آخر، وأكتشف بعض الأمور الجيدة فى العمل.





برج القوس حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا تتشاجر مع شريك الحياة، ولا تسمح لأى شخص أن يتدخل فى الخلاف بينكما لأن ذلك الخلاف سيكبر ويصبح مشكلة كبيرة بدون أى داعى، ولا تكون قادر على حلها فيما بعد.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تنظم مواعيد نومك، وقلل من الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر المفيدة، ومارس رياصة الجرى فى الصباح.





برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ألتزم بالقيام بخطة محددة، وتكون قصيرة الآجل لمشروعك وقيم مشروعك كل فترة لتعرف مدى تقدمك وما الذى يجب أن تقوم به، لتحصل على مكاسب مالية فى المستقبل.









برج الثور .. حظك اليوم السبت 7 أكتوبر : جددالروتين

شخصية

برج الثور

من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها في المواقف الصعبة، أيضًا هو

شخص قادر على

امتلاك العديد من الصفات الإيجابية التي تجعله شخص مقبول محبوب لدى الأخرين

برج الثور في حظك اليوم7 أكتوبر:

بالرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها مولود برج الثور، لكنه شخصية عنيدة، لا يمكن اقناعها بسهولة، بالإضافة إلى أنه شخص

عصبي سريع الغضب، لا يمكنه التعامل في الخلافات.



مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:

يسعى مولود الثور للحصول على عقود عمل خارج البلاد منذ فترات سابقة لذا تعتبر من أفضل فترات حياته فلابد من استغلاله

التوقيت المناسب ويقوم بتقديم الطلبات في الفترات الحالية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي :

في حالة وجود مشاكل بشكل مستمر بينك وبين شريك حياتك حاول أن تخصص ساعات في يومك لمناقشة القضايا التي تتسبب في حدوث خلافات

ويفضل الانتهاء منها

لكي تستمتع بحياتك.



برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي :

ابتعد عن التدخين وتخلص من الملل والكسل ومارس التمارين الرياضية وابتعد عن تناول المشروبات الغازية بكثرة لمنع

تكوين الدهون في محيط البطن والظهور بشكل غير لائق.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يحصل مولود برج الثور على بعض التغيرات التي تخص العمل والحياة الزوجية فحاول أن تتخطى أي مشاكل سابقة وجدد روتين الحياة المهنية في الفترات المقبلة.



