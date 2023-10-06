وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين.. من زيت شجرة الشاى لعصير الليمون

MENAFN - Youm7) تعتبر القشرة من المشاكل المزعجة، سواء كانت على فروة الرأس، أو الحاجبين، حيث تظهر جلية أمام الآخرين، مما يسبب الشعور بالإحراج ، وقد تعود لأسباب مختلفة، منها جفاف البشرة أو الإصابة بعدوى، ويمكن أن تظهر القشرة في أي مكان توجد فيه بصيلات الشعر، ويمكن أن تظهر خلال الطقس البارد أو المناخ الجاف أو أسباب أخرى، ولهذا نستعرض في التقرير وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين، وفقاً لما ذكره موقع "herzindagi".





وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبينوصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الحاجبين

يعتبر زيت شجرة الشاي من الزيوت التي تحتوى على خصائص قوية مضادة للفطريات، لذلك يساعد على إزالة قشرة الحاجب، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء وتسخينه على الموقد أو الميكروويف لمدة دقيقتين أو أقل، ثم الانتظار حتى تصبح فاترة وغمس قطعة قطن في الزيت ومسح منطقة الحاجب والانتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الحاجبين بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين.

التخلص من قشرة الحاجبين





وصفة جل الصبار للتخلص من قشرة الحاجبين

يساعد جل الصبار في علاج قشرة فروة الرأس ومشاكل الجلد، مثل الحكة والطفح الجلدي، وذلك من خلال تحضير ملعقة جل الصبار وتحويله إلى قوام يشبه المعجون، ثم تحضير فرشاة مكياج ووضعها على الحاجبين، والانتظار لمدة 30 دقيقة حتى يجف بشكل طبيعي، وغسل الحاجبين بالماء الفاتر، ويفضل تجربة هذه الوصفة بإنتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفات للتخلص من قشرة الحاجبين





وصفة زيت اللوز للتخلص من قشرة الحاجبين

ويساعد زيت اللوز على العناية بالبشرة و التخلص من مشاكل الجلد وعلامات التمدد وحروق الشمس، والتخلص من قشرة الحاجبين، وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، وتسخينهما لمدة دقيقة أو دقيقتين في الميكروويف أو الموقد، وعندما يصبح الزيت فاتراً يمكن غمس قطعة قطن فيه ومسح الجفون والحاجبين، ويفضل تجربة هذه الوصفة قبل النوم ثم غسل الوجه في الصباح لتجنب انسداد المسام.

وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين وصفة عصير الليمون للتخلص من قشرة الحاجبين

تساعد هذه الوصفة في التخلص من قشرة الحاجبين، وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وإذا كانت البشرة حساسة يفضل تخفيفه، من خلال إضافة 3-4 ملاعق كبيرة من الماء، وغمس قطعة قطن في المزيج ثم مسح الحاجبين والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الحاجبين بالماء.



