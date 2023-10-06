وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين.. من زيت شجرة الشاى لعصير الليمون

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- Youm7) تعتبر القشرة من المشاكل المزعجة، سواء كانت على فروة الرأس، أو الحاجبين، حيث تظهر جلية أمام الآخرين، مما يسبب الشعور بالإحراج ، وقد تعود لأسباب مختلفة، منها جفاف البشرة أو الإصابة بعدوى، ويمكن أن تظهر القشرة في أي مكان توجد فيه بصيلات الشعر، ويمكن أن تظهر خلال الطقس البارد أو المناخ الجاف أو أسباب أخرى، ولهذا نستعرض في التقرير وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين، وفقاً لما ذكره موقع "herzindagi".
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين
وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من قشرة الحاجبين
يعتبر زيت شجرة الشاي من الزيوت التي تحتوى على خصائص قوية مضادة للفطريات، لذلك يساعد على إزالة قشرة الحاجب، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء وتسخينه على الموقد أو الميكروويف لمدة دقيقتين أو أقل، ثم الانتظار حتى تصبح فاترة وغمس قطعة قطن في الزيت ومسح منطقة الحاجب والانتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الحاجبين بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين.
التخلص من قشرة الحاجبين
وصفة جل الصبار للتخلص من قشرة الحاجبين
يساعد جل الصبار في علاج قشرة فروة الرأس ومشاكل الجلد، مثل الحكة والطفح الجلدي، وذلك من خلال تحضير ملعقة جل الصبار وتحويله إلى قوام يشبه المعجون، ثم تحضير فرشاة مكياج ووضعها على الحاجبين، والانتظار لمدة 30 دقيقة حتى يجف بشكل طبيعي، وغسل الحاجبين بالماء الفاتر، ويفضل تجربة هذه الوصفة بإنتظام للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفات للتخلص من قشرة الحاجبين
وصفة زيت اللوز للتخلص من قشرة الحاجبين
ويساعد زيت اللوز على العناية بالبشرة و التخلص من مشاكل الجلد وعلامات التمدد وحروق الشمس، والتخلص من قشرة الحاجبين، وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، وتسخينهما لمدة دقيقة أو دقيقتين في الميكروويف أو الموقد، وعندما يصبح الزيت فاتراً يمكن غمس قطعة قطن فيه ومسح الجفون والحاجبين، ويفضل تجربة هذه الوصفة قبل النوم ثم غسل الوجه في الصباح لتجنب انسداد المسام.
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحاجبين وصفة عصير الليمون للتخلص من قشرة الحاجبين
تساعد هذه الوصفة في التخلص من قشرة الحاجبين، وذلك من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وإذا كانت البشرة حساسة يفضل تخفيفه، من خلال إضافة 3-4 ملاعق كبيرة من الماء، وغمس قطعة قطن في المزيج ثم مسح الحاجبين والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الحاجبين بالماء.
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