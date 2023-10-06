يمنع التساقط ويزيد طوله.. تعرفى على فوائد زيت الخردل لشعرك

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- Youm7) عادة تسعى كل فتاة ليكون شعرها في أحسن شكل وحيوية ولمعان، ولكى تحصلي على هذه الميزات تعرفي على فوائد زيت الخردل الذي يحقق لخصلات شعرك الصحة والقوة، وفقًا لما نشره موقع "Healthshots"، يحتوي هذا الزيت على مجموعة من الفوائد التي تجعله مثاليًا في تطبيقه على شعرك، فهو لا يقوي جذور الشعر فحسب، بل يساعد على ترطيب شعرك بعمق، ويحارب القشرة ويتحكم أيضًا في الشيب المبكر.
1. يمنع تساقط الشعر
زيت الخردل يقوى الشعر ويمنع تساقطه، حيث إنه يحتوي على مزيج قوي من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وفي الوقت نفسه، غني أيضًا بفيتامين E
كما أنه غني بالزنك والبيتا كاروتين والسيلينيوم مما يجعله أكثر فعالية.
2. يعمل كبلسم طبيعي
يساعد زيت الخردل الغني بأحماض ألفا الدهنية على ترطيب شعرك ويحافظ على شعرك صحيًا ومنتعشًا، يمكنك استخدامه جيدًا كبلسم طبيعي، بحيث تكون خصلات شعرك ناعمة وحريرية ولامعة بكل الطرق الممكنة.
تغذي الشعر
يحتوي زيت الخردل على كل من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية بكثرة، مما يعني أنه يمكن أن يحمي فروة رأسك وشعرك من كل مشاكل الشعر المحتملة تقريبًا، لذلك، قومي بتسخين بعض زيت الخردل وضعيه جيداً على فروة رأسك وشعرك.
تعزز الدورة الدموية
في حال كنت تريدين أن تعود خصلات شعرك إلى الحياة، استخدمي زيت الخردل لتدليك شعرك، وتشير الأبحاث إلى أنه منشط طبيعي، وهذا هو بالضبط السبب في أنه يعزز الدورة الدموية، ولتحضيره قومى بتسخين الزيت مع بعض القرنفل وقومى بالتدليك بلطف باستخدام أطراف أصابعك، وقومى بذلك مرتين على الأقل في الأسبوع.
تعالج قشرة الرأس
نظرًا لأن زيت الخردل غني بمضادات الأكسدة، فإن استخدامه بانتظام يمكن أن يساعد في القضاء على القشرة بأكثر من طريقة، وللاستفادة به قومي بتدليكه جيدًا في فروة رأسك.
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