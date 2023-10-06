يمنع التساقط ويزيد طوله.. تعرفى على فوائد زيت الخردل لشعرك

MENAFN - Youm7) عادة تسعى كل فتاة ليكون شعرها في أحسن شكل وحيوية ولمعان، ولكى تحصلي على هذه الميزات تعرفي على فوائد زيت الخردل الذي يحقق لخصلات شعرك الصحة والقوة، وفقًا لما نشره موقع "Healthshots"، يحتوي هذا الزيت على مجموعة من الفوائد التي تجعله مثاليًا في تطبيقه على شعرك، فهو لا يقوي جذور الشعر فحسب، بل يساعد على ترطيب شعرك بعمق، ويحارب القشرة ويتحكم أيضًا في الشيب المبكر.

1. يمنع تساقط الشعر

زيت الخردل يقوى الشعر ويمنع تساقطه، حيث إنه يحتوي على مزيج قوي من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وفي الوقت نفسه، غني أيضًا بفيتامين E

كما أنه غني بالزنك والبيتا كاروتين والسيلينيوم مما يجعله أكثر فعالية.

2. يعمل كبلسم طبيعي

يساعد زيت الخردل الغني بأحماض ألفا الدهنية على ترطيب شعرك ويحافظ على شعرك صحيًا ومنتعشًا، يمكنك استخدامه جيدًا كبلسم طبيعي، بحيث تكون خصلات شعرك ناعمة وحريرية ولامعة بكل الطرق الممكنة.

تغذي الشعر

يحتوي زيت الخردل على كل من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية بكثرة، مما يعني أنه يمكن أن يحمي فروة رأسك وشعرك من كل مشاكل الشعر المحتملة تقريبًا، لذلك، قومي بتسخين بعض زيت الخردل وضعيه جيداً على فروة رأسك وشعرك.

تعزز الدورة الدموية

في حال كنت تريدين أن تعود خصلات شعرك إلى الحياة، استخدمي زيت الخردل لتدليك شعرك، وتشير الأبحاث إلى أنه منشط طبيعي، وهذا هو بالضبط السبب في أنه يعزز الدورة الدموية، ولتحضيره قومى بتسخين الزيت مع بعض القرنفل وقومى بالتدليك بلطف باستخدام أطراف أصابعك، وقومى بذلك مرتين على الأقل في الأسبوع.

تعالج قشرة الرأس

نظرًا لأن زيت الخردل غني بمضادات الأكسدة، فإن استخدامه بانتظام يمكن أن يساعد في القضاء على القشرة بأكثر من طريقة، وللاستفادة به قومي بتدليكه جيدًا في فروة رأسك.