قبل الذهاب إلى الجامعة.. جددى روتين بشرتك وتخلصى من حروق الشمس

MENAFN - Youm7) بشرة الفتيات تتعرض للعديد من التحديات والاجهاد أثناء فترة الجامعة، حيث يتسبب خروجهن اليومي وتعرضهن لعوامل بيئية مثل التلوث وأشعة الشمس في إجهاد البشرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الروتين اليومي المكثف للدراسة والأنشطة الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والتوتر، مما يؤثر سلبًا على صحة البشرة. مما يجعل الفتيات في الجامعة بحاجة إلى اهتمام خاص بروتين العناية بالبشرة للحفاظ على صحتها.وفقًا لما جاء في موقع Goodhousekeeping نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد علىالتخلص من حروق الشمس وتجديد خلايا البشرة.العناية بالبشرة





خطوات للتخلص من حروق الشمس وتفتيح البشرة: الغسول:

احرصي على

تنظيف البشرة

بانتظام، واختاري غسولا من المكونات الطبيعية، ويفضل أن يكون يحتوي على مرطبات طبيعية لا تتسبب في جفاف البشرة.

مرطب:



اختاري مرطبا للبشرة يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتنعيمها والحد من جفافها وتشققها، ويفضل استخدام المرطب مرة أو 3 مرات باليوم على بشرة نظيفة خالية من بقايا المكياج أو أي أتربة.

البعد عن الشمس:



يفضل أن تبتعدى عن الخروج في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وابتعدي عن التعرض للشمس لفترة من أسبوع لأسبوعين للتخلص من الحروق وتفتيح البشرة.

الزبادي العسل:

قومي بعمل ماسك من الزبادي والعسل، لترطيب وتفتيح البشرة، وقومي بخلط ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من الزبادي واتركيها 10 دقائق على البشرة ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر.

واقي الشمس:



احرصي على استخدام واقي الشمس، كل ساعتين من اليوم، ثم قومي بتجديده ووضع كميات مناسبة، حتى في حالة عدم الخروج من المنزل.

التقشير:

قومي بعمل تقشير للبشرة عن طريق المنتجات المتاحة لديك، أو قومي بعمل خليط طبيعي من العسل والقهوة، وضعيه على البشرة للتخلص من الجلد الميت.

فتاة ببشرة مشرقة