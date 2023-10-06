قبل الذهاب إلى الجامعة.. جددى روتين بشرتك وتخلصى من حروق الشمس

(MENAFN
- Youm7) بشرة الفتيات تتعرض للعديد من التحديات والاجهاد أثناء فترة الجامعة، حيث يتسبب خروجهن اليومي وتعرضهن لعوامل بيئية مثل التلوث وأشعة الشمس في إجهاد البشرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الروتين اليومي المكثف للدراسة والأنشطة الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والتوتر، مما يؤثر سلبًا على صحة البشرة. مما يجعل الفتيات في الجامعة بحاجة إلى اهتمام خاص بروتين العناية بالبشرة للحفاظ على صحتها.
وفقًا لما جاء في موقع Goodhousekeeping نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد على
التخلص من حروق الشمس وتجديد خلايا البشرة.
العناية بالبشرة
خطوات للتخلص من حروق الشمس وتفتيح البشرة: الغسول:
احرصي على
تنظيف البشرة
بانتظام، واختاري غسولا من المكونات الطبيعية، ويفضل أن يكون يحتوي على مرطبات طبيعية لا تتسبب في جفاف البشرة.
مرطب:
اختاري مرطبا للبشرة يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي تساعد على تغذية البشرة وتنعيمها والحد من جفافها وتشققها، ويفضل استخدام المرطب مرة أو 3 مرات باليوم على بشرة نظيفة خالية من بقايا المكياج أو أي أتربة.
البعد عن الشمس:
يفضل أن تبتعدى عن الخروج في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وابتعدي عن التعرض للشمس لفترة من أسبوع لأسبوعين للتخلص من الحروق وتفتيح البشرة.
الزبادي العسل:
قومي بعمل ماسك من الزبادي والعسل، لترطيب وتفتيح البشرة، وقومي بخلط ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من الزبادي واتركيها 10 دقائق على البشرة ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر.
واقي الشمس:
احرصي على استخدام واقي الشمس، كل ساعتين من اليوم، ثم قومي بتجديده ووضع كميات مناسبة، حتى في حالة عدم الخروج من المنزل.
التقشير:
قومي بعمل تقشير للبشرة عن طريق المنتجات المتاحة لديك، أو قومي بعمل خليط طبيعي من العسل والقهوة، وضعيه على البشرة للتخلص من الجلد الميت.
فتاة ببشرة مشرقة
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